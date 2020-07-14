【中美角力】胡錫進斥美煽動東盟強硬對華 做遏制中國戰略「炮灰」

中美南海角力升溫，美國國務卿蓬佩奧周一（13日）聲明，稱中國對南海大部分區域海上資源的主張是「完全非法」，引起中國強烈反彈。內地官方《環球時報》總編輯胡錫進批評，美國要煽動東盟國家強硬對抗中國，做美國遏制中國戰略的炮灰。

胡錫進稱，南海仲裁案過去4年了，蓬佩奧偏偏在此時發表激烈的聲明，「華盛頓老年癡呆了嗎，患上了行動遲緩症了嗎，要過4年才放這個炮？」

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胡錫進稱，華盛頓的目的顯然是要攪動南海局勢，提醒東盟國家千萬別上美國的當，指美國現在深陷疫情，「它看著咱們東亞這邊什麼都往好了走，羨慕嫉妒恨，它非要把東亞也拖下水不可」。

他說，南海30多年沒打仗了，美國現在就希望越南或菲律賓等某個南海邊上的國家，跟中國撕破臉皮對抗。「請那些國家都想一想，一旦與中國發生軍事衝突，美國到時候會和你們並肩戰鬥嗎？誰會吃最大的虧？」

舉例印度激進勢力聯美抗中 「他們玩轉了嗎？」

他稱，中國與周邊國家的領土糾紛屬「爭議」層面，中國沒有動武把越南和菲律賓佔的島礁都搶回來吧？耐心世人有目共睹。又說中國也沒有威脅使用武力壓鄰國讓步，而中國幾乎是所有東盟國家最大貿易夥伴。中國致力維護地區和平與穩定，通過談判解決糾紛成為地區內的堅定原則。

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胡錫進表示，如果哪國想借助美國的槓桿來壓中國，太危險了，就是掉進美國挖的坑，不是亞洲某個國家玩得起的。他舉例，印度總有一些激進勢力鼓吹聯美抗中，「他們玩轉了嗎？他們在加勒萬河谷是得了便宜，還是領受了教訓呢？」現在中印推動邊境局勢降溫，是真正理性和智慧。

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