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【中美角力】中國制裁美軍火商洛歇馬丁 主要承包美售台愛國者3型導彈

國情動向 16:18 2020/07/14

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針對美國國務院批准向台灣提供愛國者3型導彈重新認證的設備和技術，總價值6.2億美元，中國外交部宣布，制裁主要承包商「洛歇馬丁」公司。

外交部發言人趙立堅在14日的例行記者會上表示，中方堅決反對美售台武器，敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。

趙立堅稱，中方決定採取必要措施，對此次軍售主要承包商「洛歇馬丁」公司實施制裁。資料顯示，「洛歇馬丁」是全世界最大的國防工業承包商之一，產品包括雷達、軍用運輸機、戰鬥機等，也是隱形戰機F-22和F-35的生產商。

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早前報道，美國國務院7月9日宣布，正式批准金額達6.2億美元的對台軍售愛國者三型（PAC-3）導彈延壽案，內容包括更換逾期的零組件與認證測試、測試與維修愛國者三型導彈、愛國者三型導彈項目與「地面支持設備（GSE）」零組件維修與返還，以及美國政府與承包商技術與後勤支持等。

台海安全研析中心主任梅復興分析，可將這次軍售理解為到期零件的換新，類似汽車定期維修保養。

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責任編輯：游昊雲

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