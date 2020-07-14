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中國首次火星探測任務來了 天問一號抵達發射基地

社會熱點 16:36 2020/07/14

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中國首次火星探測任務來了！據《北京日報》報道，中國空間技術研究院研製的火星探測器「天問一號」已經運抵海南文昌發射場，正在開展相關準備工作，備受矚目的中國首次火星探測任務即將開展。

中國火星探測任務命名「天問一號」 今年發射（有片)

火星探測器「天問一號」已經運抵海南文昌發射場

中國空間技術研究院隸屬於中國航天科技集團，成立於1968年2月20日，首任院長是著名科學家錢學森。

自1970年4月24日成功發射中國首枚人造地球衛星以來，研究院研製和發射了200餘顆航天器，目前百餘顆航天器在軌運行，形成載人航天、月球與深空探測、北斗衛星導航系統、對地觀測、通信廣播、空間科學與技術試驗6大系列航天器；實現了大、中、小、微型航天器的系列化、平台化發展；鑄就了東方紅一號衛星、神舟五號載人飛船、嫦娥一號衛星中國航天發展的3大里程碑。

今年4月24日，中國官方正式公布首次火星探測任務名稱、任務標識。中國行星探測任務被命名為「天問（Tianwen）系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」。據了解，「天問」一詞取材自楚辭中，屈原所創作的「天問」，而中國首次火星探測目標為照相、在火星表面測物質、測元素、測環境、看看火星的內部和淺層的地質結構、看氣象。

《北京日報》報道指，在當前新冠肺炎疫情防控常態化的特殊背景下，守護好火星探測研製團隊的身體健康，對於確保任務圓滿實施意義重大。華潤生命科學集團向該院火星探測研製團隊捐贈一批「琦香囊貼」，助力中國首次火星探測任務的疫情防控工作。

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