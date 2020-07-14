▲ 日本防衛白皮書：台灣已完全沒有能力應付大陸導彈

日本內閣今天通過2020年版防衛白皮書，在分析兩岸軍力時指出，兩岸軍事平衡整體而言已朝對中國大陸有利的方向傾斜，且差距年年擴大中；其中，台灣已完全沒有能力，有效地應對大陸的短程導彈。

白皮書中在分析中國大陸與外國關係時，對兩岸關係多所描述。內容指出，美國持續及加強對台軍售，大陸也再三表明堅決反對台獨。台灣的蔡英文總統在今年一月總統大選獲得空前高票連任，重申拒絕「一國兩制」。

大陸建造大型登陸艦 增強對台能力

在分析台灣的軍力等情況時，白皮書記載，有人指出台海兩岸軍事平衡已起變化，兩岸「政治上不一致」的「現狀」持續維持，但軍事平衡的結構轉變，「現狀」已漸漸起變化，今後的動向值得關注。

【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣

【中美角力】京：堅決反對美國對台軍售 一切後果美方承擔

白皮書分析兩岸軍力時指出，一般特徵包含：在陸軍方面，大陸擁有壓倒性的兵力，但現階段對於入侵、登陸台灣本島的能力仍有限。不過，近年來大陸建造大型登陸艦等，提升登陸入侵能力。

在海、空軍方面，大陸不僅具有壓倒性的數量，原本台灣在質方面具備的優勢，近年中國海、空軍力急速加強。台灣也致力於隱形艦艇（stealth corvette）等非對稱戰力的整備。

【中美角力】一文看懂 特朗普政府任內對台4次軍售

【中美角力】美對台軍售開綠燈 證「習特會」無法逆轉中美對立

台灣提升愛國者二型飛彈（PAC-2）為愛國者三型飛彈（PAC-3），新引進PAC-3等加強彈道飛彈防禦；但大陸擁有大量台灣在射程內的短程彈道飛彈，一般認為，台灣缺乏有效的因應手段。

白皮書中指出，兩岸軍力的比較，不僅是在兵力、裝備性能、數量，也應從預設的軍事作戰目的、型態、運用態勢、部隊人員訓練、後勤支援體制等做判斷。兩岸軍事平衡整體而言已朝對大陸有利的方向變化，且差距年年擴大，今後兩岸軍力的強化、美國對台軍售、台灣主力裝備的自主開發等動向值得關注。

【中美角力】美國防部公告5000萬美元對台軍售

【中美角力】美批准重大對台軍售 總值22億美元含主戰坦克

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道