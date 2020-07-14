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【新冠疫情】胡錫進談北上避疫：港人不能享政策性照顧

社會熱點 18:57 2020/07/14

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【新冠疫情】胡錫進談北上避疫：港人不能享政策性照顧

新冠肺炎香港疫情第三波爆發，全城防疫高度戒備，連日經深圳灣口岸北上的人數有所增加，疑有人北上避疫。《環球時報》總編輯胡錫進在微博表示，香港進入深圳人流急增八城，深圳應做好隔離防疫工作，「對來自香港的人決不能有任何政策性照顧」

根據官方統計，經深圳灣出境港人數字，在爆疫一周（本月5至11日）合共有8,913人次，較對上一周（6月28至7月4日）上升八成。

經深圳灣北上人次  大增八成

當中7月5日或許是分水嶺，同日「彬記粥麵美食」廚師成大爆發確診開端，之後平均每日有逾千人次港人北上，至上周六（11日）更達2,017人次，屬近日新高，數字較對上一個周六（4日）高出1.85倍。

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胡錫進在微博對此發文說，「香港第三波疫情暴發，形勢非常嚴峻，香港媒體報道說，近日從香港進入深圳的人數大幅增加，上周比再上周增加八成，很多人是爲了來內地避疫」。

他形容，廣東面臨將疫情擋住的新考驗：

看到報道說，所有從香港進入深圳的人都需進行14天集中隔離，希望這一制度得到堅決徹底的執行，決不漏掉一人。港媒報道說，上周經深圳灣口岸進入內地的一共有8913人次，對這麽多的人進行醫學觀察，是巨大的工程，希望深圳的抗疫管理足夠強大，一絲不苟。

胡錫進強調，「圍繞疫情，對來自香港的人決不能有任何政策性照顧。一視同仁地嚴格執行防疫規定，既保護了內地，也會更受香港輿論的尊重」。

香港衞生防護中心中心周二（14日）的記者會通報，當天新增48宗新型肺炎確診個案，有40宗屬本地個案，當中16宗與之前的個案有關，有24宗未找到源頭。

衞生防護中心中心傳染病處主任張竹君表示，確診病人住在全港不同地方，很難確定病毒是否由一個地方擴散到另一個地方，希望全港市民都要提高警覺。

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