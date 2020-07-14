▲ 【港區國安法】美外交界媒體：美國準備中止與香港引渡協議

美國刊物《外交政策（Foreign Policy）》周二（１４日）報道，在中國對香港實行「港區國安法」後，特朗普政府正準備中止與香港的引渡協議。

中方已多次申明，「港區國安法」無損一國兩制和法治制度，並且有助恢復社會穩定。

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美國前官員及國會幕僚告訴《外交政策》，特朗普政府可能在幾周內做出決定。這項待決決定象徵中美之間緊張情勢再度升高。

京多次表明 「港區國安法」無損一國兩制

美國總統特朗普5月曾表示，美國政府將開始改變與香港的關係，包括引渡協議、出口管制及貿易關係，因為雙方關係受到北京更嚴格掌控。

白宮及美國國務院對《外交政策》得知的消息不予置評，但主要國會議員支持撤回美國與香港引渡協議的決定。

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美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥克考（Michael McCaul）向《外交政策》說，「中方已摧毀中港司法系統間的法律防火牆。」

麥考爾提及，「將美國人引渡至當地不再安全，他們在中國境內將易面臨虛假的起訴及審判，在這奧威爾式的新國安法下，中方視之反感的任何事物都能起訴及審判。」

中美之間緊張情勢恐再度升高

美國聯邦參議院外交事務委員會主席里施（James Risch）則指出，如此決定將符合特朗普政府對美港關係的更廣泛重新評估。

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里施表示，「中方實行的新國安法去除了香港法治的重要部分，香港過去曾以法治聞名，這對引渡合作及美國公民的安全有明顯牽連」。

《外交政策》分析，澳洲及加拿大近幾週已中止與香港的引渡協議，以回應港區國安法，這顯示對於許多西方人士，香港過去值得信賴的司法體系已成歷史。

責任編輯：鄧國強

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