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【華為5G】英國決定兩步封殺華為5G　2027年前全面清除

國情動向 20:27 2020/07/14

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英國約翰遜（Boris Johnson）政府就封殺華為5G作出決定，分兩步禁止英國電訊商採購及使用華為相關設備，終極目標是要於2027年前，在網絡中全面移除華為5G配件。這項決定，勢令中英關係火上澆油。

華爲英國發言人回應禁令表示，將仔細審視對未來英國業務的影響，並與英國政府溝通。

英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）周二（14日）在國會下議院宣布，禁止英國國內電訊商12月31日後採購華為5G設備，並於2027年前移除英國5G網絡建設的華為設備。

英國文化大臣下議院宣布這項決定

執政保守黨有60名議員早前不滿英國應對華為的力度太弱，要求英國5G及其他通訊網絡全面剔除華為，不容拖延。

【華為5G】英電訊商警告  過急封殺華為會致網絡中斷

【華為5G】華為據報提出與約翰遜會面 以推遲英國將其剔出5G網絡建設

彭博此前引述知情人士透露，英國準備通過一項分兩步實施的計劃禁用華為5G設備，以保護關鍵通信系統免受潛在的安全威脅。根據該計劃，英國電信運營商到年底將不能在5G網絡中新添任何華為組件。此後，運營商需不晚於2027年全部撤換已安裝的華為設備。

英國首相約翰遜及高層大臣和最高安全官員今日召開會議，討論了這個提案，並決定予以落實。

此方案獲通過，標誌著約翰遜政府對華為的政策出現重大逆轉，令英中緊張關係在高度敏感的時刻面臨進一步加劇的風險。

【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應　華為5G設備生產明年恐停頓？

【華為5G】英首相改變口徑 首稱華為是「潛在敵國供應商」

英國廣播公司(BBC)報道，英國電訊公司(BT Group)首席執行官詹森(Philip Jansen)早先表示，在2030年之前將華為製造的所有設備從英國電信基礎設施中移除是「不可能的」。

英國電訊公司：2030年前剔除華為　並不可行

英國電訊旗下的EE移動網絡業務，正使用華為的設備提供2G、4G和5G網絡服務。另外，英國電訊旗下負責電纜、寬帶和電話等功能服務的Openreach，也使用華為的多種技術。

嚴森還再次警告，如果操之過急英國電訊被迫剔除華為，將不排除通訊網絡癱瘓的可能。

【中美5G角力】蓬佩奧：多國警覺中國監控　因此捨棄華為

【華為5G】欲破美圍堵 華為據報力促日本通訊商採用其5G產品

值得注意，中國此前已警告英國若選擇作敵對伙伴，將面臨後果。約翰遜政府現在面臨多個難題。華為是全球移動通訊設備巨頭，其產品已扎根英國的通訊網絡。全部撤換華為設備費時費錢，並且令約翰遜改善英國通訊服務的大選承諾面臨落空的風險。

責任編輯：鄧國強

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