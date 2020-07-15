【中美角力】美公開否定中國主權　南海「熱戰」風險驟升溫

美國轉變政策，一改過往「不在南海主權爭議上選邊站隊」、只想「確保地區水域的航行自由」的立場，公開反對中國在南海大部分海上主權的主張。美方這一舉動無疑是給正在形成的南海中美軍事對峙火上加油。

如果說中美近年在貿易、華為、中概股、香港、病毒擴散問題上的爭議和角力，算是揭開「新冷戰」序幕的話，那麼華府今次「不再含糊」的南海政策宣示，則可能導致中美在南海、台海緊張局勢進一步升溫，出現爆發「熱戰」的風險。

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中國國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波，今年2月在《紐約時報》撰文就提到，中美兩軍衝突最可能的潛在爆發點，當屬中國南海。

2001撞機事件倘重演 解決難度恐增

中美兩軍曾在2001年4月1日在南海發生過一次撞機事件。當時美軍EP-3型電子偵察機在海南島上空進行偵察，與一架升空監視的解放軍殲-8戰機碰撞，並導致中方戰機墜毀，美EP-3偵察機受損後強制迫降於海南島陵水機場，美方24名機組人員遭中方扣留。事件演變成為中美外交危機，經過談判後，美方表遺憾，中方則交還人機。

當年的撞機事件令中方窩火，很多人認為如果不是當時中國國力太弱，怎能容忍美軍在家門口「蠻橫逞強」；更多人寄望中國在國力強盛後一吐怨氣。就在這近20年間，中國在經濟、科技、軍事與國際影響力的快速發展令世界驚艷，這或許也能證明當初忍氣吞聲，韜光養晦的決策正確。

▲ 中美兩軍曾在2001年4月1日在南海發生撞機事件，經過談判後，美方表遺憾，中方則交還人機。

周波發表在《紐時》的文章寫道︰「如果今天在中國南海再發生一次碰撞，中美雙方絕不會像2001年那樣容易解決衝突。華盛頓進攻性地故意激化同北京的競爭，但一個不斷崛起的中國只會更加堅定地捍衛自身主權。修昔底德指出，戰爭動因不外乎三者︰恐懼、榮譽和利益，中國南海一應俱全。」

針鋒相對的軍事行動 幾乎天天上演

事實上，近年中美在南海及台海的軍事角力不斷擴大和升級。今年上半年，美國軍艦已曾7次穿行台灣海峽。6月9日，美軍一架C-40A運輸機甚至罕見地飛越台灣西海岸的陸域上空；中國大陸軍機則不斷飛臨台灣領空的同時，而美國也加強了其在台灣附近的軍事活動。

進入7月，雙方針鋒相對的軍事行動更是幾乎天天上演。7月6、7、8日連續3天，美國軍機對中國實施抵近偵察。6日是1架RC-135偵察機，7日為1架EP-3E電子偵察機，這兩架偵察機距離廣東海岸的距離分別為60.94海里及60.89海里。7月13日據報美軍罕見出動E-8C指揮機再度飛近廣東。

在中國宣布7月1到5日在西沙群島海域舉行軍事演習後，7月4日，由美國尼米茲號和列根號航母群，組成的雙航母攻擊群也進入了南海地區進行演習。德國之聲電台網站的文章稱，列根號航母攻擊群指揮官還有意爆料，美軍在這次聯合演習中模擬更高端的作戰能力。一天24小時內晝夜不停、起飛數百架次。

沒有模糊空間 雙方還有周旋餘地？

美國學者認為，美軍南海的雙航母演習是一個強烈的訊號，也預示着今後美軍在西太平洋的軍事行動會增加。但是，中國不會因為美軍行動增加而退卻。而這樣的局面將會增加兩軍在亞太地區發生意外衝突的風險。

也許更令人擔心的是，如果說之前雙方還有模糊空間、風險尚可控的話，在美方公開否定中方在南海主權聲索後，兩軍一旦再發生摩擦時，雙方是否還有周旋餘地？

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本報記者：黃兆康

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