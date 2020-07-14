【中美角力】美公開否定中國主權 南海「熱戰」風險驟升溫（訂戶專享） 國情動向 22:27 2020/07/14 分享： 美國轉變政策，一改過往「不在南海主權爭議上選邊站隊」、只想「確保地區水域的航行自由」的立場，公開反對中國在南海大部分海上主權的主張。美方這一舉動無疑是給正在形成的南海中美軍事對峙火上加油。 ... 相關文章 【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功 2020/07/13 【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功 【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索 為中美關係投震撼彈 今日 【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索 為中美關係投震撼彈 【中美角力】外交部、中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權 今日 【中美角力】外交部、中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權 【中美角力】何謂「九段線」？南海爭端重點 美以航行自由反制 今日 【中美角力】何謂「九段線」？南海爭端重點 美以航行自由反制 【中美角力】美撐的南海仲裁結果 中方為何曾批「廢紙一張」？ 今日 【中美角力】美撐的南海仲裁結果 中方為何曾批「廢紙一張」？ 國防 軍事 中美關係 南中國海 中國國防部 解放軍 軍艦 航空母艦 戰機 戰爭 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入