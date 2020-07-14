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【中美角力】美公開否定中國主權　南海「熱戰」風險驟升溫（訂戶專享）

國情動向 22:27 2020/07/14

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美國轉變政策，一改過往「不在南海主權爭議上選邊站隊」、只想「確保地區水域的航行自由」的立場，公開反對中國在南海大部分海上主權的主張。美方這一舉動無疑是給正在形成的南海中美軍事對峙火上加油。

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