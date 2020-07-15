▲ 【華為5G】英國全面封殺華為 中英黃金時代正式結束

英國約翰遜政府周二終於決定全面封殺華為5G，並訂立兩步走時間表，2027年前在英國網絡中全面清除所有華為5G設備。英國此舉，顯然全然沒有理會中國政府此前多次警告，結果固然令華為5G拓展海外市場受重大挫折，同時亦令中英關係從曾經的熱烈交好，進一步急凍，中英「黃金時代（Golden Era）」已不復見。

「黃金時代」一詞來自前財相歐恩邦（George Osborne）2015年秋天訪問北京，替中國國家主席習近平10月到英國進行國是訪問鋪路時的說法。奧斯本當時稱，中英關係將開啟「黃金時代」。

去年1月，中國駐英國大使劉曉明會見卸任公職、轉任「倫敦標準晚報」總編輯的歐恩邦時，重提此一詞彙，表示要推進中英關係「黃金時代」穩步發展。

黃金時代源自2015年 英欲加強與華經貿關係

但在中美關係博弈的大背景，以及新冠疫情、香港問題發酵之下，中英關係近多月來有180度巨大轉變。

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事實上，有英媒盤點指，英國2015年與中國交好時，時備受盟友——美國的質疑；其中，包括英國率先加入中國推展新區域機構─亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB），成為第一個加入的G7國家。

當年儘管有中國在南海的軍事部署、網攻，以及人民銀行放手讓人民幣貶值等種種議題，時任首相的卡梅倫（David Cameron）保守黨政府都沒有太大動靜，美國也對英國的對中國立場頗有微詞。

不過，5年過去，英國政府與民眾對於中國的觀感大大轉變。根據最新民調，83%英國民眾對中國觀感負面。

英國今年1月決定讓華為「有限度」參與5G網絡中的非敏感部分，並把參與程度限制在35%以下，但美國5月對晶片科技實施制裁，禁止華為使用美製晶片後，英國政府態度有所動搖。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二上午主持國家安全委員會（NSC）會議討論華為問題，結論是美國制裁導致華為無法被信賴足以在英國的電訊建設中，扮演重要角色，決定要華為在2027年前退出英國5G建設。

華為、疫情、香港 3大因素重挫中英關係

中國駐英大使劉曉明此前為了阻止英國政府這一決定而多方斡旋，他公開放話表示，英國若把中國視為「敵意國家」，後果自負。他稱中國企業都在看英國政府對華為的處置，若華為被英國排除，英國的貿易絕對會有損傷。

此外，英國在港區國安法生效後，立刻表態，計劃對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把入境6個月期限延長至5年。劉曉明也嚴詞批評英國「干涉中國內政」。套用英媒的話，英國與中國在多項議題齟齬不斷，中英關係的「黃金時代」恐已一去不復返。

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責任編輯：鄧國強

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