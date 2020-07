【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」

美國總統特朗普今天特別召開記者會宣布簽署執行《香港自治法》,並簽署行政命令,終止香港部份優惠待遇,以反制中方訂立港區國安法。這是美國政府對中國的最新一項反制行動。特朗普稱,香港發生的事大家看在眼裡,美國已失去香港這個對手。

中港官員已多次表明,美國制裁令不會對香港產生實質影響,行政長官林鄭月娥曾形容,美國對香港的高科技產品出口限制,只會帶來少少不方便。

特朗普今天在白宮玫瑰園召開記者會,記者會一開始,特朗普就宣布已於當地時間周二下午,簽署日前經美國參眾兩院一致通過的「香港自治法」(Hong Kong Autonomy Act)。

他表示,這項法律提供美國政府強有力的新工具,能讓摧毀香港自由的個人與實體承擔責任。對於香港發生的事大家看在眼裡,局勢不佳、自由被剝奪、權利也遭剝奪,香港已經無法再與自由市場競爭,許多人可能離開香港,美國也失去一個認真的對手。

Hong Kong in my opinion . . . will no longer be able to compete with free markets. We’re going to do a lot more business because . . . we just lost one competitor.