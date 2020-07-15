▲ 【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」

美國總統特朗普今天特別召開記者會宣布簽署執行《香港自治法》，並簽署行政命令，終止香港部份優惠待遇，以反制中方訂立港區國安法。這是美國政府對中國的最新一項反制行動。特朗普稱，香港發生的事大家看在眼裡，美國已失去香港這個對手。

中港官員已多次表明，美國制裁令不會對香港產生實質影響，行政長官林鄭月娥曾形容，美國對香港的高科技產品出口限制，只會帶來少少不方便。

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特朗普今天在白宮玫瑰園召開記者會，記者會一開始，特朗普就宣布已於當地時間周二下午，簽署日前經美國參眾兩院一致通過的「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）。

他表示，這項法律提供美國政府強有力的新工具，能讓摧毀香港自由的個人與實體承擔責任。對於香港發生的事大家看在眼裡，局勢不佳、自由被剝奪、權利也遭剝奪，香港已經無法再與自由市場競爭，許多人可能離開香港，美國也失去一個認真的對手。

Hong Kong in my opinion . . . will no longer be able to compete with free markets. We’re going to do a lot more business because . . . we just lost one competitor.

特朗普並表示，已簽署一項行政命令，終止給予香港的優惠待遇，香港將會受到和中國內地相同待遇，不再享有特殊待遇，沒有特殊經濟待遇，也不再能從美國出口敏感技術到香港。

他又稱，目前沒計劃與中國國家主席習近平對話。

I have no plans to speak to him（Xi JinPing）.

根據《香港自治法》明確規範，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對港承諾的外籍人士。在這之後60天內，財政部長也須點名知情卻仍與上述人士有大量資金往來的外國金融機構。

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法案明訂，上述人士遭點名後，美國總統可施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，但最晚一年內應實施制裁。由於名單可依情況隨時更動，代表該人士若一年內沒有被除名，就會面臨遭強制制裁命運。

法案也要求總統在一年內，對遭點名外國金融機構實施法案中所列9項制裁的至少5項，並最晚在2年內採取全部制裁。可動用制裁包含禁止美國銀行放款及提供信用額度、禁止美國公民大量投資或購買該機構股票或債券，及拒絕該機構管理人員或擁有控股權益股東入境等。

責任編輯：鄧國強

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