【香港自治法】蓬佩奧談泛民初選：盼9月立法會選舉自由公正

中方推動實施港區國安法、美國總統特朗普簽署執行《香港自治法》,令中美關係火上澆油。美國國務卿蓬佩奧表示,希望9月的香港立法會選舉自由和公平(free and fair)。他又稱,港府指泛民初選恐違反港區國安法,只是再次顯示中方對民主的恐懼。

香港泛民主派11、12日連續兩天針對9月立法會議員改選舉行初選,以協調泛民陣營的出戰名單。據統計,約有61萬人透過網路或到投票站投票,投票人數超過去年區議會選舉民主派所得167萬多票的3成。

【香港自治法】特朗普:美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」

【港區國安法】美外交界媒體:美國準備中止與香港引渡協議

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)發表聲明,強調香港的立法會選舉應該自由和公平。

對於超過60萬港人參加首次全港範圍的泛民派初選,蓬佩奧表示,這展示香港人的熱情,美方會密切關注9月6日香港立法會選舉的發展。

針對香港行政長官林鄭月娥指稱,若泛民初選目的是獲得立法會過半數席次,且目標是阻撓港府政策,可能會違反港區國安法中的顛覆政權罪行;蓬佩奧指出,林鄭月娥一席話再次顯現出,中國對民主及自己人民自由思考的恐懼。(showed the Chinese Communist Party’s fear of democracy and its own people’s free thinking.)

【BNO】英內部評估:5年內20萬港人持BNO移民英國

【BNO】英想BNO港人移民遠離城市?環球時報稱「人離鄉賤」

【BNO】劉兆佳:英BNO新政只為錢 對「新香港論」毋須認真

【中美角力】中國伊朗談25年戰略協議 「抱團取暖」破美圍堵

責任編輯:游昊雲