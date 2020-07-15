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【香港自治法】蓬佩奧談泛民初選：盼9月立法會選舉自由公正

國情動向 10:27 2020/07/15

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中方推動實施港區國安法、美國總統特朗普簽署執行《香港自治法》，令中美關係火上澆油。美國國務卿蓬佩奧表示，希望9月的香港立法會選舉自由和公平（free and fair）。他又稱，港府指泛民初選恐違反港區國安法，只是再次顯示中方對民主的恐懼。

香港泛民主派11、12日連續兩天針對9月立法會議員改選舉行初選，以協調泛民陣營的出戰名單。據統計，約有61萬人透過網路或到投票站投票，投票人數超過去年區議會選舉民主派所得167萬多票的3成。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明，強調香港的立法會選舉應該自由和公平。

對於超過60萬港人參加首次全港範圍的泛民派初選，蓬佩奧表示，這展示香港人的熱情，美方會密切關注9月6日香港立法會選舉的發展。

針對香港行政長官林鄭月娥指稱，若泛民初選目的是獲得立法會過半數席次，且目標是阻撓港府政策，可能會違反港區國安法中的顛覆政權罪行；蓬佩奧指出，林鄭月娥一席話再次顯現出，中國對民主及自己人民自由思考的恐懼。（showed the Chinese Communist Party’s fear of democracy and its own people’s free thinking.）

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責任編輯：游昊雲

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