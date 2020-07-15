▲ 【香港自治法】中方預告報復：將制裁美國人員和企業

美國總統特朗普簽署執行《香港自治法》，並落實取消香港部份特殊地位。中國外交部發表聲明回應，重申美方此舉嚴重干涉中國內政，言將制裁美方人員報復。人民日報社旗下《環球時報》文章則形容，《香港自治法》是廢紙一張。

中國外交部在聲明中表示，美方不顧中方嚴正交涉，將美國會通過的「香港自治法案」簽署成法；美方法案惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。

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聲明稱，「香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。中方捍衛國家主權安全、維護香港繁榮穩定、反對外部勢力干預香港事務的決心和意志堅定不移」。

對於會否反制美方，聲明說：

美方阻撓實施香港國安法的圖謀永遠不可能得逞。爲維護自身正當利益，中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。我們敦促美方糾正錯誤，不得實施所謂「香港自治法案」，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應。

中國外交部重申，港區國安法的制定和實施，完全符合中國憲法和香港基本法有關規定，將爲「一國兩制」行穩致遠提供制度和法律保障，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於保障香港長治久安和長期繁榮穩定，得到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的一致擁護和贊同。

環球時報：香港自治法是廢紙一張

《環球時報》稍早前則引述中國交部前發言人趙立堅日前的說法，批評特朗普所簽署的法案根本是「廢紙一張」。

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《環球時報》在報道中指出，特朗普在白宮玫瑰園發表的演說中對於「制裁中國」的內容「只有草草幾句」，然後迅速把話題轉到競選主題上。

報道批評，在「港版國安法」通過後，美方多次做出消極」的舉動，美國國會則通過《香港自治法》，威脅對中方有關人員，以及實體和金融機構進行制裁。

責任編輯：鄧國強

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