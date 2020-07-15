【中美貿易協議】中國採購美國玉米創單日新高 關係緊張下仍努力兌現承諾

中美關係惡化，但中美首階段貿易協議仍然生效，中國正履行協議中的承諾，周二（14日）採購美國玉米的規模創最大單日紀錄。

美國農業部表示，民間出口商報告稱，中國購買了176.2萬噸玉米，準備在從9月1日開始的2020/21銷售年度付運。官方數據顯示，這次玉米銷售打破1994年12月創下的145萬噸玉米單日銷售紀錄。

這是中國不到一周之內，第二單大規模的玉米採購。美國農業部上周五（10日）宣布，向中國出售136.5萬噸玉米，將在兩個市場年內付運。

此外，中國還簽署12.9萬噸2020/21市場年的大豆採購協議。事實上，中國上周五已調高當季玉米和大豆進口預估，預計中國將加大從美國的進口。

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盡管中美正因疫情、香港、新疆、南海等問題，緊張關係加劇，但美國總統特朗普周一（13日）重申，中美首階段貿易協議完好無損、仍然生效，中方有繼續採購美國貨。中國海關總署亦表示，貿易協議正在執行。據中美今年1月簽署第一階段貿易協議，北京同意在未來兩年內購買800億美元的美國農產品。

不過，特朗普周二表示，他對與中國討論第二階段貿易協議不感興趣。

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責任編輯：林佩怡

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