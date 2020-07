▲ 【香港自治法案】特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬

中美惡鬥再有加劇迹象。美國總統特朗普簽署「香港自治法案」,令香港自治法案正式成為美國法律生效;特朗普又簽署行政命令,指示撤銷美國對香港特殊待遇,就香港議題向中方使出兩記連環拳。除了香港,特朗普更在公開講話中,罕有同時就新冠肺炎疫情、華為5G科技戰合共3個議題罵中國,在11月美國大選前擺出對華超級強硬架勢。

特朗普做了甚麼?

美國總統特朗普周二(14日)針對港區國安法風雲,對中國推出2項涉及香港措施:

(1)簽署美國國會7月初通過之「香港自治法案」,法案授權華府制裁「損害香港自治」中方及港府官員和機構,以及與受制裁官員或機構有商業往來的銀行

(2)簽署行政命令,指示撤銷1992年《美國—香港政策法》下,美方在香港回歸後向香港開出之特別待遇

特朗普說了甚麼?

特朗普在白宮記者會上,除了批評港區國安法,還再一次就新冠肺炎疫情批評中國,並提到英國下令禁用華為電訊設備,稱自己說服多國放棄華為。

特朗普一連就3個議題公開罵中國之餘,也罕有地指向他的「好朋友」、中國國家主席習近平,稱自己「沒有計劃與習對話」,一反他自稱兩人關係友好、自己很尊敬習的常態。

特朗普:美已失去香港這個對手「我沒計劃與習對話」

中方預告報復:將制裁美國人員和企業

「撤銷香港特別待遇」包括甚麼?

白宮公佈特朗普簽署行政命令顯示,總統指示對港措施包括:

撤銷對香港特區護照特殊待遇

撤銷部分屬出口管制範疇物品出口許可

中止美國與香港引渡協議

結束為香港警隊及政府保安人員提供訓練

停止對香港開放富布賴特國際學術交流計劃(Fulbright Program)

為香港撥出美國難民配額

行政命令要求,華府有關部門在命令發出15日內,「採取一切適當行動拓展這份命令的意義」(commence all appropriate actions to further the purposes of this order)。

這行政命令意味甚麼?

美國在形式上,不再將香港與中國內地區別對待,將香港視為中國內地城市之一。

然而,特朗普與白宮並沒有交待,美國今後會如何看待香港國際金融中心地位。美國傳媒則引述消息人士報道,特朗普政府已放棄考慮攻擊香港港元美元聯繫匯率制度。

事實上,特朗普與美國國務卿蓬佩奧早在5月已經宣佈,華府不再承認香港自治地位,並啟動程序撤銷對香港特殊待遇,但美國至今未有推出重大實質措施。今次行政命令實際影響有多大,還視乎華府未來兩周進一步行動如何。

美公開否定中國主權 南海「熱戰」風險驟升溫

中國制裁美軍火商洛歇馬丁 承包售台愛國者導彈

香港自治法案制裁推出了嗎?

沒有。香港自治法案只是要求美國政府每年向國會交報告,就香港議題列舉「實際上協助中國違背責任」(materially contribute to the contravention of China's obligations)人士和機構,並授權華府推出制裁。

香港自治法案同時針對與受點名人士和機構,有「顯著交易」(significant transactions)的銀行。但銀行在美國針對人士和機構制裁實施後,會有1年寬限期,因此法案對銀行即時影響甚小。

與其他制裁一樣,香港自治法案授權決定制裁權力,落在美國總統手上。通過法案並不等於推出制裁。

特朗普為何突然如此對華擺硬?

答案蛛絲螞跡,看來在於特朗普講話之中:選舉。

特朗普理論上是宣佈針對中國措施,但他卻花了不少篇幅攻擊美國總統大選對手、民主黨候選人拜登。特朗普在長逾1小時記者會中,暗批拜登作為前副總統對華軟弱,宣稱:

「美國沒有一屆政府,比這一屆對中國更強硬。」

(No administration has been tougher on China than this administration.)

特朗普針對拜登的內容,更扯到氣候政策、司法和移民等美國內政話題上。特朗普將新冠肺炎疫情責任歸究中國時,也表示假如美國聽取拜登意見抗疫,「已經死多數十萬人」。

另一值得注意的是,特朗普並沒有忘記再次表示,中美貿易戰第一階段協議仍然健全,稱中國承諾增加購買美國農產品。

特朗普:世界不應忘記中國所做過的事

特朗普不啟第二階段中美貿易談判 美企「晴天霹靂」

美軍出動E-8C指揮機 一度飛近廣東

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁