【南海角力】美或制裁南海相關中國官員 華春瑩：就讓暴風雨來得更猛烈

中美南海角力升級，在南海仲裁4周年之際，美國繼國務卿蓬佩奧首次宣告中國對南海大部分區域近海資源的主張是「完全非法」後，有外交官員周二（14日）警告，可能制裁與南海威壓行動有關的中國官員和企業。

中國外交部發言人華春瑩今日（15日）表示， 美國作為世界上最發達、最強大的國家，唯一的超級大國，動輒制裁或威脅制裁，不免讓人覺得非常可悲。但說到制裁中國也不怕，如果美國想興風作浪的話，「那就讓暴風雨來得更猛烈些好了」。她強調，在南海問題上，中方將繼續維護自身主權和安全合法權益，冀美方不要在錯誤的道路上越走越遠。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）周二出席華府智庫線上活動時，被問到針對涉及南海脅迫行徑的中國官員與國有企業，美方是否可能採取類似新疆制裁措施。

稱中國國企派鑽油台到南海 威嚇他國

史達偉表示，美國可能施行任何措施，的確有制裁空間。他將中國海洋石油集團（CNOOC）等中國國有企業，比喻為英國殖民時期的東印度公司。他指這些公司派出鑽油台、調查船和漁船到南海，充當威嚇其他國家的工具。

針對中國與東盟國家的「南海行為準則」磋商，史達偉指出，美國利益顯然受到威脅。他說，以任何方式使北京填海造地、軍事化或非法海事主張合法化的行為準則，將帶來嚴重破壞，很多國家都無法接受。

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他又就中菲有主權爭議的黃岩島發出特別警告，指中國對黃岩島的任何實際佔領、收復或軍事化的舉動都是危險，這將對中國和美國以及整個地區的關係，產生持久和嚴重的後果。

中國外交部發言人趙立堅昨日長篇反駁蓬佩奧的聲明，批評美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者，敦促美方停止在南海問題上製造事端，不要在錯誤道路上越走越遠，中方將繼續堅定依法維護自己的主權和安全。

國務委員兼外長王毅昨與菲律賓外長視像會談時，批評美方蓄意挑撥中國與東盟國家間的關係，中方將繼續同包括菲方在內的地區國家一道，堅持通過對話協商處理海上問題，強調處理海上問題應共同向前看，不應回到過去。

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責任編輯：林佩怡

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