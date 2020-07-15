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【中美角力】滬指高開低走半日跌1.4%失守3400 科技股集體大跌

經濟脈搏 11:40 2020/07/15

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美國總統特朗普簽署執行《香港自治法》，令中美關係緊張升級，A股三大股指齊跌，滬指半日跌1.4%，失守3400關。

避險情緒升溫 三大股指齊跌

滬深兩市今日小幅高開，但市場避險情緒仍濃厚，通信、電子等科技板塊領跌，滬指跳水跌逾1.5%。截至上午收盤，滬指報3367.21點，跌1.39%；深成指報13771.96點，跌1.6%；創指報2820.27點，跌1.34%。

滬深兩市成交額突破1萬億元（人民幣，下同），合計10055億元，已連續十個交易日突破萬億元。其中，滬市成交4221億元。北向資金半日淨流出7.17億元，其中滬股通淨流出10.2億。

從盤面上看，酒店餐飲、旅遊、機場航運板塊漲幅居前，半導體、通信設備、概念跌幅居前。

特朗普簽署執行《香港自治法》，並落實取消香港部份特殊地位。中國外交部發表聲明回應，重申美方此舉嚴重干涉中國內政，言將制裁美方人員報復。

人行4000億元MLF操作 利率持平

另外，中國人民銀行今日開展4000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，利率持平2.95%，是MLF利率自4月下調後連續第3個月保持不變。

人行表示，此次MLF操作是對本月兩次MLF到期和一次定向中期借貸便利（TMLF）到期的續做，其中TMLF續做可繼續滾動，總期限為3年，今日無逆回購操作。

今日沒有逆回購到期，但有2000億元MLF到期，據此計算，單日淨投放2000億元。

責任編輯：蒯宇澄

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