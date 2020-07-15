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【新冠疫情】內地恢復跨省團體旅遊 中韓每週航班由10班增至20班

社會熱點 11:42 2020/07/15

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在新冠肺炎疫情趨緩下，內地宣布恢復境內除「中、高風險地區」外的跨省區團體旅遊，中國對外航班也漸解凍，中韓每週10班增至20班。而內地昨新增6宗新冠肺炎確診個案，均為境外輸入。

中國文化和旅遊部昨晚發通知指出，各省、自治區、直轄市文化和旅遊行政部門在做好疫情防控工作的前提下，經當地黨委、政府同意後，可恢復旅行社及線上旅遊企業經營跨省區團體旅遊，以及「機票加酒店」業務。

但通知強調，「中、高風險地區」不得開展團體旅遊及「機票加酒店」業務。且同時宣示，出入境旅遊業務暫不恢復。通知還宣布調整旅遊景區限量措施。要求各景區繼續貫徹落實「限量、預約、錯峰」要求，遊客接待量從不得超過最大承載量的30%調升至50%。

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同時，在嚴格落實各項防控措施的前提下，採取預約、限流等方式，開放旅遊景區的室內場所。先前，各景區的室內場所一直不在開放之列。

另一方面，財經網引述中國民航局官員說法指出，中韓每週航班會自10班增至20班，這也幫助歐美地區中國乘客返國。此前，中韓兩國在疫情趨緩下，已於5月1日啟動雙邊人員往來「快捷通道」。

正考慮逐步放開國際航班

此外，中國民航局正考慮逐步放開國際航班，在「風險可控且能保障接受能力」的前提下，適度增加部分國家往來中國的國際航班。而內地昨則新增新冠肺炎確診病例6例，均為境外輸入病例。

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責任編輯：游昊雲

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