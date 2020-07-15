【長江暴雨】長江中下游再迎強降雨 專家指不排除有「複式洪峰」可能

南方汛情未停，長江中下游地區迎來新一輪降水的最強時段，昨日至今日，鄱陽湖、洞庭湖、太湖流域以及長江部分江段面臨新一波防汛考驗。專家表示不排除長江「複式洪峰」形成的可能性。

第7輪強降雨來襲

中新網報道，自6月入汛以來，長江中下游的強降雨就進入車輪戰，短短一個半月時間，前後7輪強降雨輪番來襲，南方不少地區的河湖水位和降雨量不斷創新高。

中央氣象台預計，14日至16日四川東部、重慶、貴州北部、湖北、河南南部、安徽、江蘇南部、上海、浙江北部等部分地區累計雨量有100～180毫米，局地可達200～300毫米。這也將是今年入汛以來，長江中下游遭遇的第7輪強降雨。

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特別是在今日（15日），長江沿江一帶的雨勢會迅速增強，暴雨範圍連成一片，四川南部和東部、重慶西部和北部、湖北大部、河南南部、安徽中部、江蘇南部、浙江北部一直到上海都將有大到暴雨，局部地區大暴雨。

洪峰可能會一波疊一波

13日下午，長江委水文局發布消息稱，長江中下游洪水洪峰已通過漢口至九江江段。長江干流漢口站，洪峰水位28.77米，峰現時間7月12日23時。

不過，在14日至16日到來的這輪暴雨影響下，專家表示不排除長江「複式洪峰」形成的可能性。即前一輪洪峰水位沒有明顯下降，後一輪洪峰又來了，從而形成了一波洪峰疊一波的「復式」情況。

水文專家解釋，如果未來幾天，長江上游重慶一帶持續暴雨，洪水進入三峽后加大下泄流量，洞庭湖流域暴雨來水增加，就有可能形成一次「複式洪峰」。

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在救災方面，解放軍東部戰區陸軍早前已出動第71集團軍、第72集團軍等多支部隊，逾7000人到江西省九江市、安徽省銅陵市等地參與救援任務。另外，國家開發銀行因應地方政府資金需求，周二完成審批28.9億元（人民幣，下同，約32億港元）防汛應急貸款，發放21.8億元（約24億港元），支持各地救災及重建工作。

責任編輯：尹航