【華為5G】恰逢英國禁華為5G 華為英國董事會主席提前去職

英國周二（14日）正式拍板，明年起禁止英國電訊商購買中國電訊設備巨頭華為產品，2027年前移除英國5G網絡中所有的華為設備。在這一消息宣布的數小時前，華為英國董事會主席布朗（John Browne）宣布提前離職。另據報，在英國決定禁華為後，華為英國另一名董事會成員亦將離開。

2015年起任職華為的布朗，原定明年3月卸任，但他近日請辭，將提前至今年9月離職。華為發言人表示，布朗經驗豐富，在英國華為的公司治理上扮演重要角色，但拒絕評論布朗辭職的時機。

布朗一直努力改善華為在英國的公司形象，力圖避免公司在英國遭禁。在英國決定是否禁用華為5G前，布朗上周明確警告，若英國應美國要求，禁止華為參與建設當地 5G 網絡建設，將會危害中英長久以來的關係。他強調，英國與中國有悠久的關係，不要隨便放棄。

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在布朗請辭之際，彭博引述知情人士透露，華為英國的另一名董事會成員，將根據政府更新的指引來審視自己的立場。華為英國非執行董事會其他成員包括英國電訊前董事長Mike Rake，董事會前副主席Kenneth Olisa以及英國政府前出口主管Andrew Cahn。據《每日電訊報》，Kenneth Olisa表示，7月底任期屆滿後，他不會再續任董事會董事。

英國政府決定分兩步禁用華為，華為表示對有關決定表示失望及遺憾，稱公司在英國的未來發展被政治化，此舉源於美國貿易政策而非安全問題，將仔細審視對未來英國業務的影響。中國駐英國大使劉曉明在Twitter表示，指英國的決定令人失望和錯誤，並質疑英國能否為其他國家公司提供開放、公平和非歧視的商業環境。

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責任編輯：林佩怡

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