【中國樓市】深圳樓市調控大幅加辣 落戶3年才能購房

深圳樓市調控大幅加辣，深圳住建局發布八項新規，包括調整商品住房限購年限，深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）須在本市落戶滿3年；二套房首付比例上調至七成以上；總價超750萬元需繳「豪宅稅」等。

二手樓價上漲過快 當局指要遏制投機炒房

深圳市住房和建設局指出，今年4月以來，深圳房地產市場交易較活躍，二手房價格上漲過快，部分熱點片區熱點樓盤出現新房搶購、二手房掛牌價虛高等現象，引起廣泛關注。

相關通知稱，八項措施涵蓋了行政、金融、稅收等方面內容，是對該市既有房地產調控政策的深化完善。通知內容主要有三個特點：一是優先滿足剛需，有效遏制投機炒房；二是運用金融、稅收等經濟手段，確保精準施策；三是強化房地產市場監管，引導市場回歸理性。

新規調整戶籍居民購房條件，規定深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）須在本市落戶滿三年，且能提供購房之日前在本市連續繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房。

深圳此前對深戶居民沒有落戶時間和繳納個稅或社保的要求，居民落戶即可購房。住建局稱，近幾年，落戶深圳即可購房，一定程度上加劇了市場供需矛盾，這對於早期已落戶深圳並連續多年在深圳工作的市民也不公平。因此，在住房供需緊張背景下，適當收緊戶籍居民購房政策，以切實支持合理自住需求。

二套房首付比例上調至七成以上

在差別化信貸政策方面，通知對首套且無貸款記錄的繼續執行貸款首付款比例最低30%的政策，名下無房但有商業性住房貸款記錄或公積金住房貸款記錄的，購買普通住房的貸款首付款比例不低於50%，購買非普通住房的貸款首付款比例不低於60%。

而購房人家庭名下在本市擁有一套住房的，購買普通住房的貸款首付款比例不低於70%，購買非普通住房的貸款首付款比例不低於80%。

在稅收調控方面，將個人住房轉讓增值稅徵免年限由兩年調整到五年。住建局稱，近一年來深圳成交的商品住房中，換手率較高，該調整將對當前二手市場過熱起到抑製作用。

深圳新政還對「豪宅稅」的徵收標准進一步細化，重新增加了750萬元的總價限制條件。新規規定，普通住房的認定標準應當同時滿足三方面，即：住宅小區建築容積率在1.0（含本數）以上、單套住房套內建築面積120平方米（含）以下或者單套住房建築面積144㎡ （含）以下、實際成交總價低於750萬元（含）。

此外，加強熱點樓盤銷售管理，推行房屋抵押合同網簽管理，加大二手住房交易信息公開力度，並嚴厲打擊房地產市場違法違規行為。

分析指深圳房價將明顯下調 跌幅5%以上

中原地產首席分析師張大偉表示，深圳是全國最近一輪樓市上漲的領頭羊，出現調控政策升級已經有預期，而且深圳的樓市炒作氛圍濃郁，出台政策將明顯打擊投資需求。按照過去深圳市場的慣例，預計部分投資客很可能開始離場，市場在7至8月開始成交量快速萎縮。房價也將開始調整。 「如果嚴格執行，對於深圳樓市的打擊將非常大。預計深圳未來半年投資比例將暴跌，房價將開始一輪明顯的下調，跌幅在5%以上。」

國家統計局70個大中城市房價指數顯示，5月深圳新房指數按月上漲0.6%，按年上漲4.9%。中原數據顯示，6月深圳新房住宅成交3343套，按月上升6.4%；二手房成交10594套，按月上升23.9%，創四年新高。

責任編輯：蒯宇澄

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