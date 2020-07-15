  • 34°C
香港時間 : 2020715日 (三) 14:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇

國情動向 13:34 2020/07/15

分享：

【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇

中美就港區國安法鬥爭加劇。美國總統特朗普簽署行政命令，指示華府撤銷1992年《美國—香港政策法》下，美國對香港多項特殊待遇，意味美國今後對待香港方式，形式上大致與對待中國內地相同。美國撤銷香港特殊待遇範疇中，包括不再區別對待香港特區護照與中國護照。

白宮發佈文件顯示，特朗普周二（14日）簽署行政命令中，要求華府有關部門在15天內，就以下採取適當行動：

  • 在移民、出口管制、入口貨櫃審查把關等方面，消除香港相對中國內地待遇不同。
  • 修改簽證規則，取消香港特區護照相對中國護照特惠待遇。
  • 取消美國出口管制條例（Export Administration Regulations）下，對香港出口、再入口管制豁免，與對中國內地限制看齊。
  • 取消身在香港與中國內地境外香港人士或組織，所能從美國入口防務產品的規定。
  • 發出通知，表示美方有意中止美國與香港所簽署之移交逃犯協定（Surrender of Fugitive Offenders Agreement），以及移交被判刑人協定（Transfer of Sentenced Persons Agreement）。
  • 停止美國國務院旗下國際執法學院（International Law Enforcement Academies）為香港警隊及政府保安人員提供訓練。
  • 暫停美國地質調查局（U.S. Geological Survey），與香港中文大學太空與地球信息科學研究所（ISEIS）之間合作。
  • 不再安排富布賴特國際學術交流計劃（Fulbright Program）參與者，在計劃下到香港與中國內地交流。
  • 調整美國總統決定年度接收難民限額，予香港居民申請。

行政命令又禁止，以下人士和機構從事涉及美國資產的交易、轉移活動：

  • 美國國務卿點名，有份在港區國安法下，直接或間接參與威迫、拘捕、扣留、監禁他人，以及有份制定、通過、實施港區國安法的任何外國人員和機構。
  • 直接或間接參與「損害香港民主程序」、「損害香港和平、安全、穩定或自治」、「審查或限制香港民眾行使表達自由」、「法外引渡、任意扣押香港居民或施以酷刑、嚴重違反人權」的任何外國人員和機構。
  • 上述有關政府組織，以及資產受到凍結實體的領導人和官員。

特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬

特朗普：美已失去香港這對手「沒計劃與習對話」

中方預告報復：將制裁美國人員和企業

美警告 或制裁南海問題相關中國官員企業 

【香港自治法懶人包】銀行制裁有多強？瞄準中國資金鏈

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：方圓之

相關文章

【香港自治法案】特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬
今日
【香港自治法案】特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬
【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」
今日
【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」
【香港自治法】中方預告報復：將制裁美國人員和企業
今日
【香港自治法】中方預告報復：將制裁美國人員和企業
【香港自治法懶人包】銀行制裁有多強？瞄準中國資金鏈
今日
【香港自治法懶人包】銀行制裁有多強？瞄準中國資金鏈
【中美角力】美官員警告 或制裁南海問題相關中國官員和企業
今日
【中美角力】美官員警告 或制裁南海問題相關中國官員和企業
地緣政治 外交 簽證 香港 港區國安法 香港特區護照 中美關係 中國 美國 特朗普

下一篇文章

【華為5G】「五眼聯盟」成員國相繼禁用華為5G 加拿大會不會跟？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」
【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」
【中美角力】美軍出動E-8C指揮機 一度飛近廣東
【中美角力】美軍出動E-8C指揮機 一度飛近廣東
【BNO】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國
【BNO】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國
【中美角力】中國制裁美軍火商洛歇馬丁 主要承包美售台愛國者3型導彈
【中美角力】中國制裁美軍火商洛歇馬丁 主要承包美售台愛國者3型導彈
【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈
【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈
【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版）
【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版）