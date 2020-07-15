▲ 【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇

中美就港區國安法鬥爭加劇。美國總統特朗普簽署行政命令，指示華府撤銷1992年《美國—香港政策法》下，美國對香港多項特殊待遇，意味美國今後對待香港方式，形式上大致與對待中國內地相同。美國撤銷香港特殊待遇範疇中，包括不再區別對待香港特區護照與中國護照。

白宮發佈文件顯示，特朗普周二（14日）簽署行政命令中，要求華府有關部門在15天內，就以下採取適當行動：

在移民、出口管制、入口貨櫃審查把關等方面，消除香港相對中國內地待遇不同。

修改簽證規則，取消香港特區護照相對中國護照特惠待遇。

取消美國出口管制條例（Export Administration Regulations）下，對香港出口、再入口管制豁免，與對中國內地限制看齊。

取消身在香港與中國內地境外香港人士或組織，所能從美國入口防務產品的規定。

發出通知，表示美方有意中止美國與香港所簽署之移交逃犯協定（Surrender of Fugitive Offenders Agreement），以及移交被判刑人協定（Transfer of Sentenced Persons Agreement）。

停止美國國務院旗下國際執法學院（International Law Enforcement Academies）為香港警隊及政府保安人員提供訓練。

暫停美國地質調查局（U.S. Geological Survey），與香港中文大學太空與地球信息科學研究所（ISEIS）之間合作。

不再安排富布賴特國際學術交流計劃（Fulbright Program）參與者，在計劃下到香港與中國內地交流。

調整美國總統決定年度接收難民限額，予香港居民申請。

行政命令又禁止，以下人士和機構從事涉及美國資產的交易、轉移活動：

美國國務卿點名，有份在港區國安法下，直接或間接參與威迫、拘捕、扣留、監禁他人，以及有份制定、通過、實施港區國安法的任何外國人員和機構。

直接或間接參與「損害香港民主程序」、「損害香港和平、安全、穩定或自治」、「審查或限制香港民眾行使表達自由」、「法外引渡、任意扣押香港居民或施以酷刑、嚴重違反人權」的任何外國人員和機構。

上述有關政府組織，以及資產受到凍結實體的領導人和官員。

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責任編輯：方圓之