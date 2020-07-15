【華為5G】「五眼聯盟」成員國相繼禁用華為5G 加拿大會不會跟？

在英國決定封禁中國電訊設備商華為之後，外界關注加拿大的取態，皆因在情報分享聯盟「五眼聯盟（美國、英國、澳洲、新西蘭、加拿大）」中，僅餘加拿大未宣布禁止或限制使用華為5G設備。加媒報道，加國可能不會很快做決定。

《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，加拿大眾議員包胡斯（Pierre Paul-Hus）批評，加拿大是「五眼聯盟」中唯一沒有採取行動消除華為國安疑慮的國家，是杜魯多政府保護國家安全的重大失敗。

消息人士：加國不會很快作決定

但報道引述一名消息人士預計，加拿大政府不會很快做出決定。據他稱，政府內部只曾一次討論華為問題，而且是在數個月前。

據稱，加拿大政府有3個選項：1）全面禁用華為；2）就華為5G設備制定條件及降低衝擊的措施；3）容許華為根據現有限制參與網絡，所有設備都必須通過檢測。消息人士稱，最後一個選項現已不被納入考慮。負責華為問題的加拿大創新、科技和經濟發展部長Navdeep Bains拒絕該報採訪。其辦公室未有透露何時作出決定，但發言人強調政府不會於國家安全問題上妥協。

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分析認為，加拿大正避免加劇與中國的緊張關係。由因華為副董事長孟晚舟的引渡案，以及兩名加國公民在華被起訴，中加關係陷入低點。但面對盟友封殺華為，加拿大有跟進壓力。而盡管加拿大政府尚未決定能否在其5G網絡中使用華為設備，但當地三大電訊商也棄用華為5G設備。

在五眼聯盟中，英國已加入美國和澳洲的行列禁用華為5G設備。新西蘭則曾拒絕一間無線通訊公司全面使用華為設備的決定。

美與德法意官員談論華為

除了加拿大，其他國家會否禁用華為也備受關注。美國持續拉攏盟友封殺華為，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）正在法國巴黎訪問，將與意大利、德國、法國和英國的高級官員討論華為問題。

其中，美國可能集中施壓德國。德國內部對是否禁用華為5G立場分歧，德國預計要到9月才會對其5G規則做出決定。至於法國，正計劃限制電訊商使用華為5G設備的地點，不准進入巴黎周邊敏感區域等。意大利對華為的態度似乎也越來越冷淡，據報意大利考慮是否將華為排除在5G項目之外。

華為周二表示，希望意大利政府在數字化進程中，對所有供應商都依據客觀、獨立和透明的安全標準，並希望繼續與意大利當局和客戶合作。

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責任編輯：林佩怡

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