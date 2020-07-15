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【長江暴雨】南方災情與三峽洩洪有關？內媒稱三峽已盡力勿再指責

社會熱點 13:43 2020/07/15

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南方暴雨持續，長江流域汛情告急。有網民認為，長江汛情如此嚴重，也與三峽大壩洩洪有關。內媒發文稱「大壩已經盡力了，請不要再指責它了」。

另有專家指出，今年汛情比1998年的情況好很多，因三峽大壩令部份地區水位並未如預期般猛漲。

網民質疑：「大壩盡力」如同死亡通知書

內地網媒《網易》12日發布題為「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」的文章，內容指出「三峽大壩這一次太難了！這一次三峽大壩也是束手無策！ 8省52條河流發生超警戒水位以上洪水！湖北人今年是真難啊，疫情關家裡幾個月，現在又暴雨，農作物淹幾天，水退後也死掉一多半了，水產養殖的就更別提了」。

目前該文已在《網易》官網上刪除，但在刪除前早被轉載到其他社群平台持續發酵。網民表示，此文是在對三峽大壩下「死亡通知書嗎？」還有網民質疑「說好的可以抵抗萬年一遇的抗洪功能呢？」、「從萬年，到千年，到百年，最後說它盡力了」、「向洪水投降？」

該文已在《網易》官網上刪除，但在刪除前已被轉載到其他社群平台持續發酵。

【長江暴雨】長江中下游再迎強降雨 專家指不排除有「複式洪峰」可能

【內地暴雨】南方汛情未完 水利部：北方後期或有區域性較大洪水

【長江暴雨】汛情告急 江西一孤島老幼急撤離 近3千青壯年回鄉抗洪（有片）

專家：三峽大壩令多地水位並未猛漲

不過，國家減災委專家委員會委員、中國水利水電科學研究院防洪減災研究所原所長程曉陶則表示，今年的雨比較多並且比較集中在長江中下游、特別是鄱陽湖區，造成了一定的壓力，但是今年的形勢應該沒有那麽嚴重，比1998年的情況要好很多。

據內媒報道，程曉陶說，「因為1998年長江上游沒有三峽大壩，現在的三峽大壩使壺口、九江、漢口的水位並沒有像預期那樣猛漲，甚至一段時間範圍內開始有下降趨勢。」

三峽大壩位於長江上游， 集水面積達一百萬平方公里，總容量達393億立方米。大壩於6月29日開啟兩個洩洪孔，加大下洩流量，這是三峽今年首次洩洪。據官方設立的「長江水文網」，今日（15日）13時，三峽出水量為每秒2.89萬立方公尺，水位達155.78米，而進水量則未有顯示。

【長江三峽大壩】李克強一走貴州即山泥傾瀉活埋多人　慘烈畫面曝光（附直播影片）

【長江三峽大壩】湖北水壩暴雨中變形 2.9萬居民急疏散逃命【長江三峽大壩】武漢遇史上最強暴雨　央視直播鬧市變汪洋（附直播連結）

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