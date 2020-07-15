彭博：內地向海外公民徵稅45% 銀行家或離開香港

內地據報開始對海外中國公民繳納所得稅，彭博社報道，此將對香港人才外流的擔憂正加劇，從而削弱這個國際金融中心對內地成千上萬銀行家及其他專業人士的吸引力。

彭博社對員工和獵頭的採訪發現，面對最高45%的稅率（香港僅約15%），遍及全港各地的內地專業人士正在考慮返回內地，以避免被增加的賦稅和高昂的生活成本雙重擠壓。

外界原預期，內地人才有助於抵消香港人移民帶來的衝擊，但這一預期如今可能落空。

內地專業人士倘離港 香港經濟或受負面影響

報道指，儘管現在判斷最終有多少人會離開還為時過早，但各行各業的專業人士現在有理由離開這座不久前還被視為全球最有吸引力城市的地方。這可能會給香港已遭受重創的經濟帶來更大壓力，並進一步削弱其作為主要金融中心的地位。

傳中國開始要求海外公民徵納所得稅 港漂叫苦 「很多人或回內地」

中國向海外公民徵所得稅 在港國企員工首批入列

彭博上周報道稱，在香港運營的國有企業近期已告知內地籍員工申報2019年收入，準備繳納內地稅。兩位知情人士稱，中國國有企業也在向新加坡等地工作的中國籍員工通知此事。

中國目前的最高稅率為45%，去年1月調整了所得稅規定，以便政府向旅居海外的公民徵稅。但是，中國今年剛剛披露了繳稅的詳細規定，令許多人措手不及。

目前尚未知中國監管機構對於海外中國籍員工、及非國企員工的所得稅規有多嚴格。

從事內銀及內險稅務顧問的沃晟法商學院有限公司主席Feng Ao表示，部份公司或向員工加人工以減輕稅務打擊，尤其高級行政人員，但大部份員工將需要吸收相關稅項的影響。

「對大部份員工來說，獲給予資助及加人工的機會，視乎公司的盈利能力。」但他認為，有見及目前全球經濟大環境及疫情之下，估計出現的可能性不大。

國有銀行高層：他會把在香港積聚的存款提走

一名國有銀行的高層表示，因應其稅單下，他會將數年來移居香港積聚的存款提走，其同事已向北京請願希望獲得減緩，但迄今為止均未獲接納。有員工考慮搬回中國，若符合7年居港資格，或會換取香港護照。

根據香港政府數字，香港於過去5年向內地發出34萬個入境簽證。而投資銀行家於香港一般能賺取較上海多25%至30%的人工，但香港高昂的生活成本則抵銷了部份人工。

責任編輯：鄧國強

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