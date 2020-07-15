【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復

英國宣布停止在5G網絡建設用華為設備，現有設備需在2027年前拆除後，內地官媒《環球時報》15日表明，須對英國作必要報復。中國駐英大使劉曉明也質疑英國能否為他國提供公平及不涉及歧視的營商環境，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則讚揚英國的決定。

英國文化大臣Oliver Dowden早前宣布，英國政府將從2020年12月31日起停止購買新的華為設備，而英國5G網路建設中，現有華為設備須在2027年前拆除。回顧今年初，英國曾因允許華為有限度參與英國5G建設，導致美國不滿。

華為發言人在獲悉英國政府的決定後，第一時間表示「失望」，他說，這對英國的手機用戶來說是壞消息，希望官方重新考慮。

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《環球時報》社評表示，該決定對華為來說，無疑是一個打擊。因為英國5G網絡建設接納華為，對其他國家是一個正面示範，反之有可能加劇其他國家的猶豫。

社評分析，英國之所以這樣做，顯然是華盛頓強烈施壓的結果，「香港的事情讓倫敦做出這個決定在國內輿論上更加安全。」但社評強調，華為只要能撐過美國的打壓，英國的決定就注定只是階段性的，未來仍有翻盤的機會。

在此之下，社評指出，「中國需要對英國做出必要的報復，否則我們豈不太好欺負了？」且這樣的報復應該是公開的，讓英國感到痛的。但在執行上，該文章認為未必要成為一場中英對抗的海嘯，因為英國不是美國、澳洲和加拿大，認為隨著香港問題的淡化，英國未來沒理由與中國過不去。

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中國駐英大使劉曉明則認為英國的決定錯誤及令人失望，質疑英國能否為其他國家企業提供一個公平及不涉及歧視的營商環境。在英國政府作決定前，中國外交部發言人趙立堅曾說，能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標。

美國國務卿蓬佩奧就讚揚英國的決定，指這提升了5G時代大西洋兩岸民眾的私隱，國家安全及自由世界的價值觀。

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責任編輯：游昊雲