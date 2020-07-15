【港區國安法】美叫停與中大太空所合作 學者：學術被政治找上門

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》和一項行政命令，指示撤銷美國對香港特殊待遇，並提及將暫停美國地質調查局（U.S. Geological Survey），與香港中文大學太空與地球信息科學研究所（ISEIS）之間合作。中大新傳學院客席講師梁啟智感嘆，「學術本來無邊界，卻被政治找上門」。

梁啟智在fb發文稱，中大校園有專門接收遙感衛星數據的衛星碟，人稱「UC波」，用以監察地球的衛星圖片，例如哪裡有山林大火和水災等。他認為，衛星圖片很易踩中「國家安全」，被點名並不奇怪，但就說「學術本來無邊界，卻被政治找上門，甚是唏噓」。

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據白宮發布的文件，特朗普周二（14日）簽署行政命令中，要求華府有關部門在15天內，就一系列項目採取行動，當中包括暫停美國地質調查局及中大太空所的合作。此外，不再安排富布賴特國際學術交流計劃（Fulbright Program）參與者，在計劃下到香港與中國內地交流。

中大太空所早年與美國地質調查局，簽定地球科學科技合作議定書。港台引述中大太空所回應稱，有關議定書已於去年11月完結，此後亦沒有續簽有關合作議定書。

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