【中國經濟】胡春華強調穩外貿外資 防倒閉潮、外遷潮

新冠肺炎疫情陰霾未退，中國經濟持續承壓，國務院副總理胡春華昨日表示，下半年要切實穩住外貿外資基本盤，防止出現倒閉潮和外遷潮。

胡春華昨日在浙江義烏主持召開部分重點省市穩外貿穩外資座談會，浙江、上海、江蘇、安徽、福建、廣東等長三角、珠三角外經貿重點省市官員出席。他在會議中強調，要做好六穩工作、落實六保任務，紮實做好下半年工作，切實穩住外貿外資基本盤。

▲ 胡春華

他稱，外貿外資在經濟發展中有十分重要的作用，是對外開放的直接體現，穩住外貿外資基本盤對於全局工作至關重要。面對嚴峻複雜的國際經濟形勢，各地尤其是外經貿重點地區要根據實際情況確定工作目標，要抓好各項政策落實落地，及時研究出台符合本地需要的政策措施，幫助企業渡過難關，努力保住市場主體，防止出現倒閉潮和外遷潮。

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同時要鼓勵探索跨境電商、市場採購貿易等新業態、新模式，充分發揮自貿試驗區、綜合保稅區和跨境電商綜合試驗區等平台的作用。

昨日公布的中國外貿數據，美元計價進出口雙雙超預期轉入正增長，但考慮到疫情的不確定性，全球需求仍未恢復至疫情前，加上中美貿易摩擦影響，下半年的中國外貿仍面臨挑戰。

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責任編輯：林佩怡

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