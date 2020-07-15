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【中美角力】滬指震盪跌1.5% 兩市成交連續8日破1.5萬億元

經濟脈搏 15:58 2020/07/15

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美國總統特朗普簽署執行《香港自治法》，令中美關係緊張升級，A股三大股指齊跌，滬指收市跌1.5%，失守3400關。

避險情緒升溫 三大股指齊跌

滬深兩市今日小幅高開，惟市場避險情緒仍濃厚，通信、電子等科技板塊領跌，滬指跳水跌逾1.5%。午後兩市衝高回落，創指盤中曾升逾1%。

截至收市，滬指報3361.65點，跌1.55%；深成指報13734.13點，跌1.87%；創指報2813.06點，跌1.6%。

滬深兩市成交額連續第八個交易日突破1.5萬億元（人民幣，下同），合計15715億元，其中，滬市成交6747億元。北向資金淨流出27.06億元，其中滬股通淨流出14.74億。

從盤面上看，酒店餐飲、旅遊、機場航運板塊漲幅居前，半導體、通信設備等跌幅居前。

A股風險上升 惟滙豐調高滬指年底目標至3600點

滙豐環球表示，調高上證指數和滬深300指數年底目標，分別為3600點和5000點。

滙豐稱，未來期待能看到更多經濟和盈利復甦的跡象；但同時風險也在上升，主要是過去兩周A股估值快速上漲、證監會打擊非法場外配資釋放明確降溫訊號，以及中美緊張局勢等。

滙豐表示，未來如果經濟和盈利復甦不能實現，預計政府將會有更多的刺激措施，看好科技和高端製造業受益於刺激政策，如果市場風險上升，消費板塊將會跑贏大市。

責任編輯：蒯宇澄

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