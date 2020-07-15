【台灣金曲獎】G.E.M.梁靜茹決戰歌后！楊丞琳周興哲慘成遺珠

受新冠肺炎疫情影響，以往在6月底舉行的台灣金曲獎，今屆推遲至10月3日舉行，大會舉辦記者會公布入圍名單。當中最能引起香港留意的是鄧紫棋（G.E.M.），她憑《摩天動物園》分別入圍「最佳國語專輯獎」、「最佳國語女歌手」、「年度歌曲獎」、「最佳作曲人獎」和「年度專輯獎」。

這是G.E.M.繼2013年憑《Xposed》獲提名之後，7年來再有機會問鼎金曲歌后，與梁靜茹、楊乃文、王若琳、魏如萱及許哲珮力爭這項殊榮。

▲ G.E.M.梁靜茹入圍台金曲獎爭歌后 評審稱楊丞琳周興哲成遺珠

男歌手方面則出現老中青對決的現象，近年獨立發展的蘇打綠主音吳青峰，憑去年9月推出的首張個人專輯《太空人》，入圍「最佳國語專輯獎」、「最佳國語男歌手」、「最佳作曲人獎」和「年度專輯獎」，而爭奪「歌王」殊榮。

曾志偉抖音賣酒被指貨不對辦 遭内地網民群起要求退款

劉以豪夥李昇基綜藝《Twogether》大熱 IG卻鬧山寨版私訊詐財

吳青峰將要面對前輩周華健，以及馬來西亞創作歌手黃明志、張震嶽、裘德以及J.Sheon的挑戰。新人獎方面，在香港擁有不少粉絲的9m88大熱入圍，她將與JADE、高爾宣、告五人、莫宰羊、楊士弘和持修爭獎。

評審團主席陳鎮川表示，討論過程中，G.E.M.受到每一種背景的評審認可。至於遺珠之憾，男歌手的遺珠是周興哲以及高爾宣，女歌手的遺珠是楊丞琳及家家。

第31屆台灣金曲獎頒獎典禮將於10月3日在台北流行音樂中心舉行，金曲獎是台灣規模最大的音樂獎，也是華語圈最具有聲譽及影響力的大型音樂獎勵活動之一。

蔣志光、大S等否認聯署撐港區國安法：相信同名同姓另有他人

【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法

【宅經濟】愛奇藝首季收入增9% CEO揭演員片酬高峰時達1.5億以上

炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機

責任編輯：游昊雲