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【中印衝突】第四輪軍長級會談結束 談及第二階段脫離軍事接觸問題

國情動向 16:22 2020/07/15

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中印6月在邊境發生嚴重流血衝突，雙方盡力為事態降溫，並於昨日舉行長達15個小時的第四輪軍長級會談，出席者包括印度第14兵團司令辛格中將，和解放軍南疆軍區司令柳林少將。會談的重點是確定第二階段脫離對峙地區的細節，以及撤出沿實際控制線（LAC）大規模部署中國軍隊，坦克，炮兵和防空系統的細節。

綜合印媒報道，是次會談由印度時間14日11點鐘開始，持續到15日淩晨兩點才結束。會談的重點是在班公湖和德普桑盆地第二階段脫離軍事接觸的問題，中印將討論逐步把武器和設備從實控線沿線的摩擦地區撤出到雙方同意的距離，以及如何減少該地區的整體軍事集結等問題。

有消息指，印度國防消息人士承認，降級程序（de-escalation process）的第二階段將很難完成，因為在實邦控制區和班公錯地區雙方之間的實際控制線存在激烈爭議。

此前，中印雙方已進行了三輪軍長級會談。上周，印度和中國軍隊完成了從加爾萬河谷，溫泉和戈格拉對峙地區的脫離接觸的第一階段，還完成了從班公錯的部分脫離接觸，在那里中國軍隊從第4指基地（Finger 4）移至第5指（Finger 4），但目前仍在4指基地的山脊線上。

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