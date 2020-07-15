▲ 【中美角力】美軍E-8C偵察機今再巡南海 三日兩度迫近廣東沿海

中美南海角力升級之際，環球網報道，繼本月13日對廣東省進行抵近偵察後，美國空軍E-8C偵察機於今日（15日）再次現身南海上空，並朝著廣東省方向飛行。

報道稱，美國空軍一架E-8C「聯合星」偵察機當天途徑巴士海峽進入南海，朝著廣東省方向飛行。這是美軍E-8C飛機三天內第二次抵近廣東沿海。

E-8C偵察機 13日亦曾飛越同一空域

7月13日當日，一架E-8C「聯合星」由台灣南部進入南海，隨後自東向西飛行，一度飛至距離廣東海岸僅67.51海里（約125公里）的位置。

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中美在南海的角力正在升級。美國國務卿蓬佩奧香港時間周二（14日）發表聲明，正式反對中國南海主張，並認定荷蘭海牙仲裁法院4年前裁決。他稱，中國有關南海主張完全非法，世界不會允許中國將南海當成自家海上帝國（maritime empire）。

在此敏感時刻，美國軍機屢次迫近中國空域，尤其惹人關注。

環球網指出，與此前美軍派出的對中國實施抵近偵察的P-8A反潛巡邏機、RC-135偵察機的不同的是，E-8C「聯合星」是一款空地監視飛機。

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該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS），搭載美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。

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該機可在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

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對於美軍艦機的抵近偵察行為，內地海軍軍事專家張軍社日前曾表示，事實上，美軍長年累月頻繁派出軍艦，和戰機進入南海大搞名目繁多的軍事演習和巡航活動，炫耀武力，甚至派出艦機闖入其他國家海空域開展抵近偵察、和所謂的「航行自由行動」，侵犯沿岸國主權安全，破壞南海的和平穩定和良好秩序，這才是影響南海局勢穩定的根本原因。

責任編輯：鄧國強

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