【華為5G】英禁華為特朗普邀功 華春瑩：讓世人看清到處恐嚇的是美國

英國決定封禁華為，2027年前徹底移除5G網絡中的華為設備。美國總統特朗普就此「邀功」，稱英國首相約翰遜作出這一決定，歸因於他的勸說。在北京，外交部發言人華春瑩今日（15日）表示，這證明禁用華為的決定是高度政治化的操弄，也讓世人看清到處恐嚇的是美國。

華春瑩稱，特朗普的言論證明有關禁用華為的決定，與國家安全無關，而是高度政治化的操弄，「也再次讓世人看清，到處恐嚇、威脅、挑撥威逼的不是中國，而是美國」。

中方將採取必要手段 維護中企權益

對於英國拍板禁用華為，華春瑩表示，英方在無任何確鑿證據下，以莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方的承諾，嚴重損害中企正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

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她指出，這非一間企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化、中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是中國對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。中方對此嚴重關切，將全面嚴肅評估，並採取一切必要手段，維護中國企業正當合法權益。

特朗普周二表示，美方說服了很多國家不要使用華為，大部分是他自己親自做。不過，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）否認英國的決定是受特朗普影響，稱這一決定是經過深思熟慮。

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