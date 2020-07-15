▲ 美國當特區護照中國護照 簽證有效期10年變1年？

美國啟動撤銷多項香港特別待遇，包括不再將特區護照與中國護照區別對待，或意味持特區護照去美國屬地關島不再享有免簽證之餘，申請美國簽證亦可能變得更加困難。美國簽證過往一般為特區護照持有人開出10年有效期，但近年有指美國向中國護照持有人收緊限制，簽證有效期有時只得1年。美國把特區護照與中國護照一樣看待，或意味以特區護照所得美國簽證有效期亦可能縮短。

美國有何措施針對特區護照？

美國總統特朗普周二（14日）簽署行政命令，指示華府有關部門在15天內，跟進多項針對香港行動，當中包括按照華府內部程序，消除向香港特區護照持有人提供之，相對中國護照持有人的特惠待遇（eliminate the preference for Hong Kong passport holders as compared to PRC passport holders）。

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特惠待遇包括甚麼？

特區護照與中國護照持有人前往美國都需要簽證，但一般而言，持有特區護照比持有中國護照，較容易成功申請美國簽證。

特區護照也有別於中國護照，持有人可以免簽證入境美國屬地關島。

1992年《美國—香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act）規定，美國承認香港特別行政區在1997年6月30日後所發出護照和旅行證件，應當作為美國與香港雙邊關係政策。至於考慮是否給予特區護照持有人美國簽證，並沒有何謂「特惠待遇」的明文標準，只是整體上較為寬鬆。

持特區護照入境關島要簽證？

今後很有可能會是這樣。

美國為特區護照相對中國護照開出的最大明文區別，相信是容許特區護照持有人入境美國西太平洋領地關島（Guam），以及北馬利安納群島自由邦（Commonwealth of the Northern Mariana Islands；CNMI）時，毋須事先申請美國簽證，並最長可逗留45天。

除了特區護照，美國亦為台灣、日本、南韓、新加坡、澳洲、新西蘭、英國等地護照持有人提供同等待遇。若美國落實撤銷特區護照特別待遇，則很可能意味入境關島也需要事先申請美國簽證。

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美國簽證有效期會縮短？

這是美國另一所能採取，使特區護照持有人明確感受到影響的措施，因此也不排除會成真。

美國簽證有多種有效期限，長短差別可以很大，有的只有1個月、3個月，有的1年、2年、3年，有的則長達5年、10年。香港回歸以來實踐顯示，特區護照持有人成功申請美國簽證的話，有效期一般都有10年。

中美2014年也曾簽署協議，同意將發放予對方公民的短期旅遊和商務簽證，有效期由1年延長至10年。不過，特朗普上任後大幅收緊簽證和移民政策，近年內地與在美華人都在網絡流傳，持中國護照領取美國簽證變得困難，部分人即使申請成功，簽證有效期也只有1年。

據悉，美國簽證官考慮是否向中國護照持有人批出簽證時，會更多關注申請人有沒有移民美國傾向。如果申請人在美國有較多親戚，或本身在中國經濟條件不是太好，又或申請人職業在美國能賺高得多的人工，這可能都會增加拒簽機會。此外，年輕單身女子申請美國簽證一般也比較困難。

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今後留學美國更困難？

美方審查相信會愈收愈緊。特朗普政府5月底針對中國推出新限制，拒絕向曾經在「與中國軍隊或情報機關有連繫」機構或院校就讀、工作的中國留學生發出美國學生簽證。

若美國將特區護照與中國護照或一對待，特區護照持有人亦可能會受到同樣限制。

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責任編輯：連兆鋒