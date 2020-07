▲ 美國當特區護照中國護照 簽證有效期10年變1年?

美國啟動撤銷多項香港特別待遇,包括不再將特區護照與中國護照區別對待,或意味持特區護照去美國屬地關島不再享有免簽證之餘,申請美國簽證亦可能變得更加困難。美國簽證過往一般為特區護照持有人開出10年有效期,但近年有指美國向中國護照持有人收緊限制,簽證有效期有時只得1年。美國把特區護照與中國護照一樣看待,或意味以特區護照所得美國簽證有效期亦可能縮短。

美國有何措施針對特區護照?

美國總統特朗普周二(14日)簽署行政命令,指示華府有關部門在15天內,跟進多項針對香港行動,當中包括按照華府內部程序,消除向香港特區護照持有人提供之,相對中國護照持有人的特惠待遇(eliminate the preference for Hong Kong passport holders as compared to PRC passport holders)。

特惠待遇包括甚麼?

特區護照與中國護照持有人前往美國都需要簽證,但一般而言,持有特區護照比持有中國護照,較容易成功申請美國簽證。

特區護照也有別於中國護照,持有人可以免簽證入境美國屬地關島。

1992年《美國—香港政策法》(United States-Hong Kong Policy Act)規定,美國承認香港特別行政區在1997年6月30日後所發出護照和旅行證件,應當作為美國與香港雙邊關係政策。至於考慮是否給予特區護照持有人美國簽證,並沒有何謂「特惠待遇」的明文標準,只是整體上較為寬鬆。

持特區護照入境關島要簽證?

今後很有可能會是這樣。

美國為特區護照相對中國護照開出的最大明文區別,相信是容許特區護照持有人入境美國西太平洋領地關島(Guam),以及北馬利安納群島自由邦(Commonwealth of the Northern Mariana Islands;CNMI)時,毋須事先申請美國簽證,並最長可逗留45天。

除了特區護照,美國亦為台灣、日本、南韓、新加坡、澳洲、新西蘭、英國等地護照持有人提供同等待遇。若美國落實撤銷特區護照特別待遇,則很可能意味入境關島也需要事先申請美國簽證。

美國簽證有效期會縮短?

這是美國另一所能採取,使特區護照持有人明確感受到影響的措施,因此也不排除會成真。

美國簽證有多種有效期限,長短差別可以很大,有的只有1個月、3個月,有的1年、2年、3年,有的則長達5年、10年。香港回歸以來實踐顯示,特區護照持有人成功申請美國簽證的話,有效期一般都有10年。

中美2014年也曾簽署協議,同意將發放予對方公民的短期旅遊和商務簽證,有效期由1年延長至10年。不過,特朗普上任後大幅收緊簽證和移民政策,近年內地與在美華人都在網絡流傳,持中國護照領取美國簽證變得困難,部分人即使申請成功,簽證有效期也只有1年。

據悉,美國簽證官考慮是否向中國護照持有人批出簽證時,會更多關注申請人有沒有移民美國傾向。如果申請人在美國有較多親戚,或本身在中國經濟條件不是太好,又或申請人職業在美國能賺高得多的人工,這可能都會增加拒簽機會。此外,年輕單身女子申請美國簽證一般也比較困難。

今後留學美國更困難?

美方審查相信會愈收愈緊。特朗普政府5月底針對中國推出新限制,拒絕向曾經在「與中國軍隊或情報機關有連繫」機構或院校就讀、工作的中國留學生發出美國學生簽證。

若美國將特區護照與中國護照或一對待,特區護照持有人亦可能會受到同樣限制。

責任編輯:連兆鋒