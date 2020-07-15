【中國樓市】深圳樓控升級成風向標 料下半年更多城市收緊政策

繼東莞、杭州、寧波三城市收緊樓市政策之後，深圳調控靴子終於落地。深圳今日（15）發布樓市新政，包括規定深圳戶籍落戶滿3年且社保滿36個月才能購房，分析指，此次政策具有較強的風向標意義，預計今年下半年部分房價過熱的城市，樓市政策也將收緊。

深圳樓市炒作氛圍濃 政策打擊投資需求

中原地產首席分析師張大偉表示，深圳是全國最近一輪樓市上漲的領頭羊，出現調控政策升級已經有預期，而且深圳的樓市炒作氛圍濃郁，出台政策將明顯打擊投資需求。

深圳住建局等部門今發布的《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，其中五大措施明顯加辣：

1．升級限購：在本市落戶滿3年且連續繳納36個月個稅或社保才能購買商品住房。 2．封堵「假離婚」：夫妻離異三年內按照離異前家庭總套數計算，離異前家庭有2套商品住房，離異後任一家庭成員在本市不得購買商品房。 3．限貸升級：名下無房且無貸款記錄仍保持首付3成；名下無房，但有貸款記錄，購買普通住宅首付5成；購買非普通住房首付6成。名下1套房，購買普通住宅首付7成；購買非普通住房首付8成。 4．明確普通住房認定：套內120平方米、建面144方米，同時，成交價不高於750萬元 5．抑制二手房過熱：個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整為5年。

張大偉指出，政策內容集中在稅費、購房資格、信貸政策等多方面，如果嚴格執行，對於深圳樓市的打擊將非常大，深圳有望開始進入調整周期，部分投資客很可能開始離場，市場在7至8月開始成交量快速萎縮，房價也將開始調整。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進解讀，限制落戶購房是政策的核心，說明戶籍人口也需要有社保繳納記錄，而且還需要3年的社保條件，能看出政策的嚴厲性。

他認為，官方推出這類政策是針對當前深圳樓市的新情況，即隨著落戶人口的增多，供需矛盾在增大，必須透過政策調控來緩解此類矛盾。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也表示，深圳落戶門檻低，人口流入大，出現一些外地人借落戶買房，或馬上落戶馬上買房的行為，特別是一些大學生，以及中介人員協助外地人辦理假結婚買房的，此次調控政策精準打擊，能夠徹底堵住這些投資行為。

上半年因疫情放鬆的樓市政策或已至尾聲

嚴躍進並指出，深圳此次政策具有很強的信號意義。後續其他房價不穩定、房價上漲過快的城市，預計也會出台收緊政策。

值得注意，進入下半年，杭州、寧波、東莞等熱點城市密集「打補丁」，祭出平穩樓市的舉措，而深圳此番新政更是印證，上半年因疫情而短暫放鬆的樓市政策已至尾聲。在整體流動性偏寬鬆下，監管層仍在嚴防資金違規入樓市，2015年股市樓市齊漲的盛況不會復制。

銀保監會最新提及當前面臨的突出風險與挑戰時稱，部分市場亂像有所反彈。一些高風險影子銀行死灰復燃，有的以新形式新面目企圖捲土重來；企業、住戶等部門槓桿率上升；部分資金違規流入房市股市，推高資產泡沫。

責任編輯：蒯宇澄

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