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【長江暴雨】洪水會引爆新一輪新冠疫情？疾控中心這樣呼籲

社會熱點 18:43 2020/07/15

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南方汛情嚴重，民間多有流傳「洪水之後會有瘟疫」的說法，加上此時新冠肺炎疫情仍未停息，民眾自然心生憂慮。對此，中國疾控中心表示，各地因洪澇災害導致暴發新一輪新冠肺炎的可能性低。災區更需提防的，反而是腸道傳染病、蟲媒傳染病和呼吸道傳染病的潛在流行威脅。

新冠疫情對災害應急準備和響應工作影響有限

中國疾控中心最新公布「2020年夏季洪澇災害公共衛生風險評估報告」指出，今年夏季洪澇災害以山洪和短期局部降雨量激增造成的一過性洪水為主，尚未出現較長時間的澇災。6月，受災地區未发現洪澇災害相關突发公共衛生事件報告。故初步判斷現階段洪澇災區尚未造成較嚴重公共衛生危害。

報告顯示，根據國家減災中心災情信息，今年夏季洪澇災害受災嚴重省份包括貴州、湖南、四川和重慶等4個省市。2020年6月，四省市共報告突发公共衛生事件26起，較2019年同期（97起）減少71起；報告事件類型以水痘（14起）、布病（4起），其他感染性腹瀉病（3起）為主。受災害影響嚴重省份並未報告與洪澇災害相關的突发公共衛生事件。

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報告稱，目前災區正處於夏季高溫時期，結合洪澇災害特點，災區可能面臨著腸道傳染病、蟲媒傳染病和呼吸道傳染病的潛在流行威脅。

此外，針對新冠肺炎疫情，報告指出，目前中國疫情防控已進入常態化模式，各地因洪澇災害導致新冠肺炎疫情暴發的可能性低，現階段新冠肺炎疫情對災害應急準備和響應工作影響有限。

另一方面，長江洪峰已順利通過武漢，但水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞14日受訪時指出，武漢包括湖北監利以下長江幹流河段的水位都比較高，在警戒水位以上還要持續10天左右，並不是洪峰過了就安全了，在退水比較緩慢，高水位持續時間長的情況下，江堤也容易出現險情，所以遇到險情要及時發現、處置，不能釀成大險情。

責任編輯：尹航

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