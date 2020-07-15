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【中美角力】中國買的不是粟米　而是中美關係最後防綫

國情動向 20:28 2020/07/15

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【中美角力】中國買的不是粟米　而是中美關係最後防綫

中美角力白熱化，中美關係陷寒冬，但只要細心留意，兩國劍拔弩張的同時，其實亦互留緩和局勢的空間；當中，中國海關總署明確承諾履行第一階段貿易協議，中國周二採購美國玉米的規模更創最大單日紀錄。中方此舉，顯然要把貿易盟約、對採購美國貨，作為防範中美關係不崩盤的最後防綫。

美國智庫分析認為，中國通過履行貿易協議，發出和解信號，希望以此緩和外交壓力，為實現戰略目標爭取空間。

【中美貿易協議】中國採購美國玉米創單日新高 努力兌現承諾

【中美角力】白宮經濟顧問：中美首階段貿易協議仍未中斷

中國國務委員兼外長王毅9日出席中美智庫媒體視訊論壇稱，中美面臨建交以來最嚴重的挑戰，雙方應梳理和商定「合作」、「對話」、「管控」3項清單以解決爭端。

王毅提中美關係3清單　有玄機

外交部前副部長傅瑩近期也公開呼籲中美之間進行和解。她表示，「中方應該不僅僅對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，推動在關鍵領域坦誠對話，彼此真正傾聽，切實解決雙方合理關切」。

除此之外，中國海關總署發言人李魁文周二（14日）在記者會上表示，中國仍然信守承諾，履行中美第一階段經貿協議，「協議正在得到執行」。

【中美角力】特朗普不啟第二階段中美貿易談判　美企「晴天霹靂」

特朗普稱中美關係嚴重受損　暫不考慮第二階段貿易協議

夏威夷東西中心資深研究員饒義（Denny Roy）分析，中國目前面臨與多個國家的外交對抗，考慮到美國對中國的經濟價值，以及一個「敵對的美國」將損害中國實現戰略目標，中國深知，與美國關係惡化的後果相當嚴重。

事實上，中美關係被指已進入「冰河期」。美國表達了對中國在香港、新疆、台灣和南海等議題行動的不滿，並加大透過軍事、外交等手段應對中國帶來的挑戰。

中美全方位角力　貿協成少數利益交滙點

而在美國的壓力下，英國14日已宣布棄用中國電信巨頭華為參與5G網路建設，中美科技戰陡然升級。

【中美貿易協議】劉鶴及萊特希澤或下月通電話　評估貿協執行情況

【中美貿易協議】3因素下　中國依約採購美方能源成「不可能任務」

在此背景下，饒義認為，中國政府的動作及外交官的表述，都釋出願與美國和解的訊號，試圖改善與美國的關係。「如果美國處處抵制，中國的經濟和戰略計劃即使並非不可能實現，也會更難以實現」。

美媒同時分析，中國在短期內面臨的經濟現實，可能更為急迫；中國政府為因應疫情限制商業活動，外界預計中國經濟增長將會收縮。因此，中國更重視外國對中國的投資。

美國亦在釋善　免「殺敵一千，自損八百」

皮特森國際經濟研究所的高級經濟師霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）則在受美媒訪問時稱，關稅和其他經濟制裁正在傷害美國和中國，中國希望緩和這場經濟戰爭，也希望阻止其他國家加入對抗中國的經濟聯盟。

【中美角力】京打「貿易牌」反制美插足香港事務  勝算幾何？

【中美貿易戰協議】彭斯：中國繼續購買美國農產品

霍夫鮑爾認為，中國接下來可能會做出有限的「讓步」，穩住與美國關係，「中國將共同努力在2020年完成第一階段貿易協議，至少在農業方面。這將需要政府主導的購買」。

當然，此前不少分析亦，美方對中國的角力其實亦是留有餘地，例如尚未在金融等領域動真格，以免中美關係滑入全面崩盤局面，令美國自身利益亦受損，陷入「殺敵一千，自損八百」的困局。

【中美貿易戰】美擬加強審核中概股　美證監主席讚「明智」

【中美貿易戰】美大豆出口協會中國代表：中方採購正按部就班推進

責任編輯：鄧國強

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