【兩岸角力】解放軍被指兩艘間諜船蒐台軍演數據 台派艦干擾

在台灣，軍方正舉行「漢光36號」實兵實彈演習，軍方人士透露，解放軍兩艘間諜船今日（15日）上午被發現靠近蘭嶼外海，相信是蒐集演習數據，台灣派出巡邏艦電子干擾和監控，解放軍船隻其後離去。

台灣一年一度的漢光演習今日進入第三天，軍方上午在屏東九鵬基地外海演練「濱海決勝」，由海軍整合並指揮三軍兵火力、防空部隊、資通電軍及海巡等戰力，模擬在海上殲滅進犯的解放軍。

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▲ 台海軍錦江級巡邏艦

台灣的軍方人士透露，解放軍軍間諜船日前就已經出現在台灣東南海域，距離蘭嶼40浬外徘徊，昨天脫離軍方監控範圍。至今天上午，解放軍兩艘間諜船再度靠近蘭嶼外海，研判是蒐集早上「濱海決勝」演練的各項參數。台軍派出加裝電子偵測的海軍錦江級艦，干擾間諜船偵測參數。今早8時後，兩艘間諜船離去。

「漢光36號」實兵實彈演習為期5日4夜（13至17日），執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，電腦兵棋推演則於9月14日至18日實施連續24小時對抗演練。

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