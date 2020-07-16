【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國

英國終於放棄中國通訊設備商華為5G設備，對華為來說，是歐洲戰略一次重大挫敗。接下來，外界的焦點將落在歐盟各國上。

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）據報本周一抵達巴黎，與法國、德國、意大利和英國的國家安全顧問進行為期3天的會談。華盛頓已明確表示，5G網絡問題在會談的議程上。

歐洲市場佔華為5G半壁江山

歐洲市場在華為5G業務中，佔據半壁江山。華為今年2月公布的數據顯示，集團在全球範圍內獲得91個5G商用合同，其中47個來自歐洲。如今，歐盟各國己處於美國將華為清理出5G網絡行動的前沿和中心。

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目前歐盟各國對華為的取態不一。7月5日，法國政府公開表示，盡管法國不會在5G網絡中全面禁用華為設備，但會勸阻法國電訊商不要使用。

路透社7月9日援引兩名知情人士透露，意大利最大的電訊商、意大利電信集團（TIM）已將華為排除在該公司正在準備於意大利和巴西進行的5G核心設備招標之外。不過，意大利的政府態度尚不清晰。

比利時荷蘭語媒體《標準報》（De Standaard）當地時間14日報道，比利時國家電訊部長近日表示，比利時不會將華為拒之門外。

歐盟各國對華為的取態不一

而德國政府要到9月才會對其5G規則做出決定。華為在歐洲最大的客戶德國電訊（Deutsche Telekom）則堅決反對針對個別供應商的任何全面禁令。雖然德國電訊支持華為，但德國外國情報部門負責人曾表示，華為不值得信任，不應該扮演重要角色。

歐盟會否也轉態棄用華為？除了觀察英國棄用華為的後續效應，如中方的反制報復外，也看美方的施壓力度，更要看歐盟領頭羊德國的決定。

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本月，德國執掌歐盟帥印，擔任為期半年的歐盟輪值主席。未來半年的時間將非常關鍵，因為很多複雜議題需要輪值國主席提出、討論和處理。其中，是否在歐盟各國5G設備中納入華為，必將是一個重要議題 。

演變中美之間選邊站大課題

事實上，用不用華為，已經不是一個單純的電訊設備問題，而是在國際關係方面，如何處理與美國和中國的關係問題，德國乃至歐盟的一舉一動，勢將牽動全球政治經濟格局。

毋庸置疑，德國與美國在價值觀上基本一致，但是由於德國過於依賴國際貿易，其85%以上的市場在歐盟之外。特別是中國是德國連續4年最大的貿易夥伴，以致德國常常很難在中美之間選邊站。

德國總理默克爾（Angela Merkel）一段時間來，在對華關係上多次與美國總統特朗普（Donald Trump）唱反調，特別是在西方多國紛紛揚言就港區國安法對中國進行反制時，默克爾7月13日仍強調，歐盟沒有理由切斷和中國的對話，強調歐盟應致力找到對華政策的共同答案。

但形勢比人強，國際環境正出現重大變化，新冠疫情擴散、港區國安法的實施，及在西方社會愈來愈不受待見的中國強硬外交路綫等，都令西方不少國家及輿論對中國的敵意升溫。就算默克爾能頂得住美國的壓力，恐怕也未必頂得住國內民意的壓力。

默克爾將作何選擇呢？不妨拭目以待。

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本報記者：黃兆康

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