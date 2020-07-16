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【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）

經濟脈搏 08:13 2020/07/16

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【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）

中美關係劍拔弩張，繼美國總統特朗普（Donald Trump）簽署《香港自治法案》和行政命令，落實取消香港部分特殊待遇，外電報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國將對中國通訊設備巨頭華為技術有限公司部分員工實施簽證限制。

蓬佩奧周三（15日）宣布這一美國圍堵華為的最新舉措，稱華為正為在全球從事侵犯人權行為的政權，提供實質支持。美國一直指稱華為可被北京當成對美國進行間諜活動的後門。華為多次重申，自己獨立運營。

此前，英國拍板封殺華為，美國總統特朗普對此表示美國說服了無數國家，不要使用存在很大安全隱患的華為設備，「大部分情況都是我親自做的」，暗示英國做出這一決定是歸因於他的勸說。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）否認稱，這一決定是經過深思熟慮。他說，各種各樣的人都可能試圖將這一決定歸功於自己，但這是基於國家網絡安全中心的技術評估。

在北京，外交部發言人華春瑩表示，特朗普的言論證明有關禁用華為的決定，是高度政治化的操弄，再次讓世人看清，到處恐嚇、威脅、挑撥威逼的不是中國，而是美國。

【中美5G角力】美封殺升級！禁美國政府機關供應商　使用華為中興產品

【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應　華為5G設備生產明年恐停頓？

【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國

【華為5G】「五眼聯盟」成員國相繼禁用華為5G 加拿大會不會跟？

【華為5G】英國擬兩階段禁華為5G：年底禁添新設備 2027年移除

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