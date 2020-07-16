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【中國經濟】二季度GDP年增3.2%負轉正 官方指下半年經濟恢復有支撐（更新版）

經濟脈搏 13:48 2020/07/16

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內地第二季度GDP年增3.2% 由負轉正勝預期

國家統計局公布，內地第二季國內生產總值（GDP）增長3.2%，由負轉正且好過預期的增長2.9%。上半年GDP按年下降1.6%。第一季按年下降6.8%。

國家統計局表示，上半年面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，堅決貫徹落實各項決策部署，疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進。

當局稱，上半年內地經濟先降後升，二季度經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復蘇，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

【中國經濟】內地第二季度GDP年增3.2% 由負轉正勝預期（更新版）

【中國經濟】李克強：優化營商環境  保市場保就業吸外資重要方法

展望下半年，當局稱經濟的持續恢復是有支撐、有信心，也是有基礎、有潛力、有條件實現的。第一，上半年經濟穩步復蘇為下半年持續恢復打下了堅實的基礎。第二，疫情期間催生了很多新產業新業態新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐。第三，巨集觀政策效應將進一步顯現。

有信心下半年經濟進一步恢復

然而當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，國內經濟恢復仍面臨壓力。

分產業看，第一產業增加值26,053億元，按年增長0.9% ；第二產業增加值172,759億元，下降1.9%；第三產業增加值257,802億元，下降1.6%。

中國二季度經濟「扶正」成定局 下半年險途難關仍重重

【中國經濟】疫情+中美關係趨緊 野村下調中國下半年增長預測

【中國經濟】北京疫情反覆  危機政策還會退出嗎？

【中國經濟】朱民：人民幣實力不匹配中國經濟　迫切要國際化

責任編輯：游昊雲

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