  • 30°C
香港時間 : 2020716日 (四) 10:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】內地第二季度GDP年增3.2% 由負轉正勝預期（更新版）

經濟脈搏 10:03 2020/07/16

分享：

國家統計局公布內地上半年國內生產總值（GDP）為456,614億元（人民幣，下同），按年下降1.6%。第一季按年下降6.8%，第二季增長3.2%，比預期的增長2.9%好。

國家統計局表示，上半年面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，堅決貫徹落實各項決策部署，疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進。

【中國經濟】內地第二季度GDP年增3.2% 由負轉正勝預期（更新版）

【中國經濟】李克強：優化營商環境  保市場保就業吸外資重要方法

當局稱，上半年內地經濟先降後升，二季度經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復蘇，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

然而當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，國內經濟恢復仍面臨壓力。

分產業看，第一產業增加值26,053億元，按年增長0.9% ；第二產業增加值172,759億元，下降1.9%；第三產業增加值257,802億元，下降1.6%。

中國二季度經濟「扶正」成定局 下半年險途難關仍重重

【中國經濟】疫情+中美關係趨緊 野村下調中國下半年增長預測

【中國經濟】北京疫情反覆  危機政策還會退出嗎？

【中國經濟】朱民：人民幣實力不匹配中國經濟　迫切要國際化

責任編輯：游昊雲

相關文章

【中國經濟】李克強：優化營商環境 保市場保就業吸外資重要方法
2020/07/11
【中國經濟】李克強：優化營商環境 保市場保就業吸外資重要方法
【中國經濟】李克強：就業壓力仍突出 做好繼續打硬仗的準備
2020/07/14
【中國經濟】李克強：就業壓力仍突出 做好繼續打硬仗的準備
【中國經濟】中國6月進出口增速雙雙轉正 勝預期
2020/07/14
【中國經濟】中國6月進出口增速雙雙轉正 勝預期
【中國經濟】胡春華強調穩外貿外資 防倒閉潮、外遷潮
2020/07/15
【中國經濟】胡春華強調穩外貿外資 防倒閉潮、外遷潮
失業 經濟 國家統計局 失業率 GDP 社會消費品零售總額 人民幣 中國 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【香港自治法案】林鄭一哥遭點名 白宮否認特朗普排除制裁

下一篇文章

【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）
【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）
【中國樓市】深圳樓市調控大幅加辣 落戶3年才能購房
【中國樓市】深圳樓市調控大幅加辣 落戶3年才能購房
【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復
【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復
【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國
【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國
彭博：內地向海外公民徵稅45% 銀行家或離開香港
彭博：內地向海外公民徵稅45% 銀行家或離開香港
傳中國開始要求海外公民徵納所得稅 港漂叫苦 「很多人或回內地」
傳中國開始要求海外公民徵納所得稅 港漂叫苦 「很多人或回內地」