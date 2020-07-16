【中國經濟】內地第二季度GDP年增3.2% 由負轉正勝預期（更新版）

國家統計局公布內地上半年國內生產總值（GDP）為456,614億元（人民幣，下同），按年下降1.6%。第一季按年下降6.8%，第二季增長3.2%，比預期的增長2.9%好。

國家統計局表示，上半年面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，堅決貫徹落實各項決策部署，疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進。

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當局稱，上半年內地經濟先降後升，二季度經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復蘇，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

然而當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，國內經濟恢復仍面臨壓力。

分產業看，第一產業增加值26,053億元，按年增長0.9% ；第二產業增加值172,759億元，下降1.9%；第三產業增加值257,802億元，下降1.6%。

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責任編輯：游昊雲