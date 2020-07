▲ 【香港自治法案】白宮:特朗普未排除制裁林鄭韓正等中方官員

中美就香港議題角力持續。美國總統特朗普簽署「香港自治法案」後,有指美國政府已經定出制裁名單,準備制裁特首林鄭月娥、中國國務院副總理韓正等中方官員,但特朗普傾向暫不出手,以免中美關係進一步緊張。白宮官員則表示,特朗普並未排除推出制裁,並指傳媒引述消息「錯誤」。

路透社報道,美國白宮國家安全委員會發言人尤利奧特(John Ullyot)表示,特朗普絕對沒有排除,就香港或其他議題進一步制裁中國官員,任何匿名消息說不是如此的都完全錯誤。

(In no way has he taken anything off the table with respect to further sanctions of party officials for actions in Hong Kong or on other issues. Any suggestion otherwise by anonymous sources is flat out wrong.)

尤利奧特提到,特朗普上周才批准就新疆議題制裁中國。美方那次制裁針對新疆自治區黨委書記陳全國等4名中方官員,是為美國首次制裁中共中央政治局委員。

彭博社較早前則引述多名消息人士報道,特朗普在簽署「香港自治法案」前,已經不打算在現階段進一步制裁中國,以免刺激中美關係繼續惡化。

消息人士又稱,特朗普決定暫不加推制裁前,白宮團隊已準備好潛在制裁名單,榜上有名的有香港特區行政長官林鄭月娥、香港警務處處長鄧炳強、中國國務院副總理,兼中共中央港澳工作協調小組組長韓正等。

假如特朗普制裁韓正,會是美國首次制裁中共中央政治局常委,直擊中國核力最核心,對中美關係損害,勢必比特朗普上周制裁中共中央政治局委員陳全國更加嚴重。

「香港自治法案」要求美國國務院每年交報告,點名「損害香港自治」中方官員和實體。法案援權美國總統制裁被點名官員和實體,並同時針對與被點名官員和實體有交易的銀行。

