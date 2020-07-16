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【中國經濟】經濟增長動力何來？「三駕馬車」均改善惟消費不及預期

經濟脈搏 12:27 2020/07/16

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中國新冠肺炎疫情受控，經濟持續復甦，第二季度國內生產總值（GDP）按年增長3.2% 由負轉正並勝過預期。拉動經濟增長的「三駕馬車」投資、消費、出口均有所改善，惟居民荷包縮水，6月消費不及預期，提振內需仍需發力。

6月社會消費品零售總額按年下降1.8%  遜預期 

國家統計局公布，6月份社會消費品零售總額按年下降1.8%，連續第四個月回暖但不及市場預期。

數據顯示，6月社會消費品零售總額33526億元（人民幣，下同），按年下降1.8%（扣除價格因素實際下降2.9%，以下除特殊說明外均為名義增長），降幅比上月收窄1.0個百分點，但不及市場預期的增長0.3%。同時，6月社會消費品零售總額按月增長1.34%；此前5月為按月增長0.79%。

上半年，社會消費品零售總額172256億元，按年下降11.4%。

最新數據顯示，內地居民收入和消費支出均減少。國家統計局公布，上半年，全國居民人均可支配收入15666元，比上年同期名義增長2.4%，扣除價格因素，實際下降1.3%。 上半年，全國居民人均消費支出9718元，比上年同期名義下降5.9%，扣除價格因素，實際下降9.3%。

上半年全國固定資產投資按年下降3.1%勝預期

至於投資則好於市場預期。上半年，全國固定資產投資（不含農戶）281603億元，按年下降3.1%，降幅比1至5月份收窄3.2個百分點。其中，民間固定資產投資下降7.3%，降幅收窄2.3個百分點。

按月看，6月份固定資產投資（不含農戶）增長5.91%。

而上半年，全國房地產開發投資62780億元，按年增長1.9%， 由負轉正，1至5月份為下降0.3%。其中，住宅投資46350億元，增長2.6%，增速比1至5月份提高2.6個百分點。

值得注意，因海外經濟顯復甦，帶動中國外貿，早先公布的中國6月以美元計價出口按年增長0.5%，亦由負轉正，勝過預期。

6月規模以上工業增加值按年增長4.8%符合預期

統計局並公布，6月規模以上工業增加值按年實際增長4.8%，增速較5月份加快0.4個百分點，為今年來以來最高。按月看，6月份，規模以上工業增加值增長1.3%。

上半年，規模以上工業增加值按年下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1個百分點；此前1至5月為下降2.8%，一季度為下降8.4%。

責任編輯：蒯宇澄

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