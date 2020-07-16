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【中美角力】疫情加政治 北京冬奧變數多 奧委會憂中國或禁美國人入境

國情動向 13:49 2020/07/16

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因應疫情仍在全球蔓延，原定本月舉行的日本東京奧運，已推遲至明年。假使明年疫情仍未平息，東奧會否被取消也尚未知。國際奧委會（IOC）委員龐德（Dick Pound）周三（15日）表示，如果夏季東京奧運會取消，預定半年後舉行的北京冬奧亦難以舉辦。另外，中美關係跌入低點，龐德還提到，到冬奧時，中國有可能以疫情為由，禁止美國人入境。

疫情加政治 北京冬奧變數多

東京奧運目前被延期至2021年7月23日至8月8日舉行，北京冬奧則預定於2022年2月舉行。

據路透社報道，龐德說，拋開政治因素不談，如果明年7月8月時，東京仍有新冠肺炎疫情，很難想像5個月後的同一地區（東亞）不會受到連鎖影響。

另外，除了疫情影響，一系列政治因素，包括中美角力、香港問題、以及美國大選，都為北京冬奧增加了不確定性。龐德推測會出現多種狀況，其中一種威脅並不在於美國會抵制北京冬奧，而是中國可能考慮禁止美國參與——如果美國無法控制國內疫情的話。

龐德說，美國現時是全球最多確診個案的國家，美國人到中國會很危險。

他還提到，美國至少有一部分人，正準備進行一場反華競選。

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