【中國經濟】經濟「V型」復甦惟存四大隱憂 宏觀政策仍需發力

內地新冠肺炎疫情受控，復工復產力度加大，二季度國內生產總值（GDP）按年上升3.2%，重回正增長。

分析指，中國經濟初步走出了探底反彈的「V」型復甦走勢，不過消費需求依然疲軟，就業尚未出現明顯改善，加上南方水災持續及下半年疫情或捲土重來，四大隱憂下，預計積極的財政政策和偏寬鬆的貨幣政策將持續發力。

預計下半年經濟延續復甦

國家統計局今日公布，今年二季度國內生產總值（GDP）按年增長3.2%，由負轉正且優於預期；上半年GDP按年下降1.6%。

統計局表示，上半年中國經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步發展態勢，同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補。

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交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，數據基本是好於預期的，經濟持續在復蘇和恢復，供給端明顯恢復，最主要是因為復工復產力度加大，需求也在逐漸改善，比如投資降幅的持續收窄，貿易數據也好於預期，消費雖然還是小幅度負增長但還是在逐步改善，只是恢復的速度相對偏慢一點。

國家統計局公布，6月份社會消費品零售總額按年下降1.8%，連續第四個月回暖但不及市場預期。

劉學智表示，政策上，下半年還會延續積極的財政政策，要發揮更大的作用，貨幣政策應該在穩健的基礎上偏寬鬆去調節，全面降準的可能性會逐漸降低，但不排除有定向降準的操作。預計下半年的經濟延續逐漸復甦的狀態，經濟增長較上半年還會加快。

中海晟融經濟學家張一亦直言，超預期的經濟數據並沒有改變部分行業部分人群依舊受衝擊的事實，仍然需要必要的財政支持和相對寬鬆的貨幣政策。

他指，出口超預期是經濟能夠實現正增長的重要因素。下半年是出口的旺季，考慮到出口產品構成，並不認為目前相對穩健的出口態勢能夠持續。因此，下半年經濟仍然會繼續復甦，但超預期的概率不大。

失業率仍在5.7%高位 未有明顯改善

海通證券宏觀團隊姜超則指，雖然二季度以來，經濟逐漸復蘇，但就業依然承壓。上半年城鎮新增就業564萬人，僅為年度目標的63%，遠低於歷年同期，而6月份城鎮調查失業率也依然處在5.7%的高位。在今年全國兩會各項工作目標中，就業目標居於首位。

以往服務業吸納就業的主力，但疫情對服務業和消費的影響明顯大於工業，且目前仍未消退。因而預計在就業尚未出現明顯改善的背景下，積極財政將加快落地，貨幣政策也不會收緊，而經濟復甦的勢頭也有望延續。

此外，值得注意的是，內地南方水災肆虐，至少27個省市近3400萬人受災，加上北京新發地市場出現聚集性疫情，6月物價有所上升，是否影響下半年經濟及掣肘貨幣寬鬆受關注。

統計局：水災對物價影響顯現 逆周期政策有空間

國家統計局新聞發言人劉愛華回應時水災對下半年經濟影響時表示，洪澇災害對部分地區人民的生產生活秩序造成了比較嚴重的影響。從6月份數據看，水災對物價的影響已經有所顯現，6月份的居民消費價格指數中，鮮菜價格按月、按年都由負轉正，鮮菜按年價格從5月下降8.5%，轉為6月上漲4.2%。

她指，水災對更多領域的影響還在密切監測過程中，而上半年，在抗擊疫情衝擊過程中，採取宏觀經濟的逆周期調節政策，已積累相當多經驗，也存在政策空間。下階段會密切關注，也及時地反映這方面的影響。

國家統計局本月9日公布，6月份居民消費價格指數(CPI)按年增長2.5%，較5月的2.4%微升0.1個百分點；上半年CPI則升3.8%。

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責任編輯：蒯宇澄

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