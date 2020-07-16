  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 14:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】內地經濟復蘇？一文看清6月經濟數據向好

經濟脈搏 12:27 2020/07/16

分享：

國家統計局16日公佈6月份工業增加值、投資、消費等巨集觀數據。以下為主要數據表現：

1）GDP方面，上半年國內生產總值456614億元，按可比價格計算，年降1.6%。分季度看，一季度年降6.8%，二季度增長3.2%。

2）投資方面，1-6月份，全國固定資產投資年降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2個百分點。1-6月份，民間固定資產投資年降7.3%，降幅比1-5月份收窄2.3個百分點。

【中國經濟】二季度GDP年增3.2%負轉正 官方指下半年經濟恢復有支撐（更新版）

【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？

3）消費方面。1—6月份，社會消費品零售總額17.23萬億元（人民幣，下同），年降11.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額15.59萬億元，下降10.9%。

4）外貿方面。以美元計，中國6月出口按年增長0.5%，好過預期的降2%，前值-3.3%；進口增長2.7%，好過預期的降9%，前值-16.7%。

【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化

【中國經濟】今年GDP目標怎定  內地專家分三派

5）金融方面。6月人民幣貸款增加1.81萬億元，按年多增1474億元。上半年人民幣貸款增加12.09萬億元，年增2.42萬億元；6月社會融資規模增量為3.43萬億元，年增8099億元。

上半年社會融資規模增量累計為20.83萬億元，年增6.22萬億元；6月末，廣義貨幣（M2）餘額213.49萬億元，年增11.1%，增速與上月末持平，年增2.6個百分點。

【中國經濟】戰疫增長模式 兩會擬定今年GDP目標3%？

【中國經濟】數據插水難見V型反彈  「保6」已成假議題

【中國經濟前景】寬鬆政策+六穩 內地股樓迎牛市？

【新基建】中央力推新基建穩經濟  到底什麼算是新基建？

責任編輯：游昊雲

相關文章

【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元
2020/04/30
【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元
【中國經濟】疫情擔憂重燃 滬指高開低走收跌0.02%
2020/05/11
【中國經濟】疫情擔憂重燃 滬指高開低走收跌0.02%
【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化
2020/05/15
【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化
【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？
2020/07/07
【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？
【中國經濟】二季度GDP年增3.2%負轉正 官方指下半年經濟恢復有支撐（更新版）
今日
【中國經濟】二季度GDP年增3.2%負轉正 官方指下半年經濟恢復有支撐（更新版）
汽車 經濟 國家統計局 M2 固定資產投資 GDP 工業增加值 社會消費品零售總額 人民幣 美元

上一篇文章

習近平：中國經濟長期向好基本面未變 將繼續擴大開放

下一篇文章

【中國經濟】經濟增長動力何來？「三駕馬車」均改善惟消費不及預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

彭博：內地向海外公民徵稅45% 銀行家或離開香港
彭博：內地向海外公民徵稅45% 銀行家或離開香港
【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國
【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國
【香港自治法案】林鄭一哥遭點名 白宮否認特朗普排除制裁
【香港自治法案】林鄭一哥遭點名 白宮否認特朗普排除制裁
傳中國開始要求海外公民徵納所得稅 港漂叫苦 「很多人或回內地」
傳中國開始要求海外公民徵納所得稅 港漂叫苦 「很多人或回內地」
【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復
【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復
【中國樓市】深圳樓市調控大幅加辣 落戶3年才能購房
【中國樓市】深圳樓市調控大幅加辣 落戶3年才能購房