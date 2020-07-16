【中國經濟】內地經濟復蘇？一文看清6月經濟數據向好

國家統計局16日公佈6月份工業增加值、投資、消費等巨集觀數據。以下為主要數據表現：

1）GDP方面，上半年國內生產總值456614億元，按可比價格計算，年降1.6%。分季度看，一季度年降6.8%，二季度增長3.2%。

2）投資方面，1-6月份，全國固定資產投資年降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2個百分點。1-6月份，民間固定資產投資年降7.3%，降幅比1-5月份收窄2.3個百分點。

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3）消費方面。1—6月份，社會消費品零售總額17.23萬億元（人民幣，下同），年降11.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額15.59萬億元，下降10.9%。

4）外貿方面。以美元計，中國6月出口按年增長0.5%，好過預期的降2%，前值-3.3%；進口增長2.7%，好過預期的降9%，前值-16.7%。

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5）金融方面。6月人民幣貸款增加1.81萬億元，按年多增1474億元。上半年人民幣貸款增加12.09萬億元，年增2.42萬億元；6月社會融資規模增量為3.43萬億元，年增8099億元。

上半年社會融資規模增量累計為20.83萬億元，年增6.22萬億元；6月末，廣義貨幣（M2）餘額213.49萬億元，年增11.1%，增速與上月末持平，年增2.6個百分點。

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責任編輯：游昊雲