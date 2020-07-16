▲ 【中美角力】美媒：特朗普擬禁中共黨員及家屬入境美國 驅逐在美者

中美關係繼續邁向迎頭相撞。美國總統特朗普簽署「香港自治法案」、華府潛在制裁中港官員名單傳出之際，特朗普據報更考慮，禁止中國共產黨黨員及其家屬入境美國，操作可能類似特朗普早前禁止部分穆斯林國家民眾前往美國。中共黨員數目超過9,000萬，華府禁令假如成真影響巨大，意味中美交往大門基本全部關上。

《紐約時報》引述美方消息人士報道，特朗普政府正在草擬總統公告（presidential proclamation），謀劃宣佈禁止中共黨員及其家屬入境美國，並可能撤銷已經發出的美國簽證，驅逐身在美國的中共黨員及其家屬出境。特朗普政府內部估計，中方受影響人數或多達2.7億。

華府內部亦有人提出，將禁令同時針對解放軍，以及中國國營企業行政人員。但計劃細節仍在商討階段，尚未有最終方案，而特朗普亦可能否決推出有關措施。

11月美國大選在即下，特朗普近期公開向中國擺出強硬態勢，但特朗普同時需要兼顧中美貿易協議，私底下未必願意與中國撕破臉。特朗普據報亦暫不打算就香港議題，制裁中港官員。

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與此同時，美國計劃禁止中共黨員入境，亦會面臨實際問題。《紐約時報》指出，中共有多達9,200萬黨員，而中國公民赴美數目在2018年達到接近300萬人，美國政府並不清楚大部分人是否中共黨員，因此執行禁令會有困難。

特朗普2017年頒令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞以及也門公民入境美國，禁令受到法律挑戰，但最終獲得美國最高法院支持，反映美國總統有權以政令形式實施入境限制。

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責任編輯：連兆鋒