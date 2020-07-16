【中美角力】憂中美緊張升級 A股三大股指齊跌逾1%

儘管中國第二季國內生產總值（GDP）反彈幅度超過預期，但市場憂慮中美關係惡化，A股三大股指齊跌逾1%。

滬深兩市震盪下挫，市場避險情緒仍濃厚，截至上午收盤，滬指報3314.03點，跌1.41%；深成指報13540.95點，跌1.41%；創指報2764.49點，跌1.73%。

兩市成交額縮量至8388億元

滬深兩市成交額縮量至8388億元（人民幣，下同），其中，滬市成交3831億元。北向資金半日淨流出17.27億元，其中滬股通淨流出3.76億。

盤面上，酒店餐飲、互聯網、保險、固廢處理等板塊漲幅居前；旅遊板塊大跌近6%、白酒板塊跌近5%，醫藥板塊跌超3%。中芯國際今日在科創板上市，截至午盤漲220%報87.98元，成交額達383億元。

國家統計局今日公布，今年二季度GDP按年增長3.2%，由負轉正且優於預期；上半年GDP按年下降1.6%。

但復甦仍然不平衡。另一項數據顯示，6月規模以上工業增加值按年增長4.8%，為今年以來最高，且高於路透調查預估中值4.7%，但6月社會消費品零售總額按年下降1.8%，低於路透調查預估中值的增長0.3%，表明消費者需求依然疲軟。

中美關係持續緊張，美國國務卿蓬佩奧周三瞄準中國的新目標，表示將對華為等中國公司實施簽證限制，他指控這些公司為侵犯人權的行為提供便利。白宮幕僚長Mark Meadows周三表示，美國總統特朗普政府正在研究社交媒體應用構成的國家安全風險，包括TikTok和微信在內，預計未來幾周就會採取行動處理這個問題。

責任編輯：蒯宇澄

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