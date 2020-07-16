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【中美角力】內地次季GDP飆3.2%　胡錫進叫美國不要妒忌 　

國情動向 12:27 2020/07/16

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【中美角力】內地次季GDP飆3.2%　胡錫進叫美國不要羡慕嫉妒恨 　

中美角力，GDP增長誰更強勁成為比拼的焦點。內地今天公布二季度GDP，比去年同期上升3.2%，不僅遠勝預期、也重回正增長。《環球時報》總編輯發文評論，稱中國抗疫有成，經濟增長肯定是全球最好，希望美國不要羡慕嫉妒恨。

胡錫進在微博發文表示，中國二季度GDP增長3.2%，這肯定是全球最好的成績之一。它是中國出色控制住疫情的寫照，中國是唯一有能力將新出現的零星疫情迅速撲滅、將本土病例控制在零新增附近的極少數國家之一。

他並稱：

希望二季度經濟肯定一塌糊塗的美國不要羨慕嫉妒恨。特朗普政府應當對處理不好抗疫與恢複經濟之間關係的短視，並且用向中國甩鍋的邪教般做法進行反思。

但胡錫進補充，中國不要自滿。「我們的經濟離完全恢復正常還有很大距離，從交通到旅遊、電影等大量服務業尚有待恢復，精準防疫還需進一步探索，民間對疫情既警惕又不驚慌的態度，需要引導、錘煉」。

胡錫進：中國不要自滿

他又指，疫情在經濟中的波及面還是相當大的，有一些企業倒閉了，也有一些企業運營蕭條，不少人感覺到了收入減少的寒意。

中國要有能力在實現零新增的情況下消除疫情的慣性影響，擠掉各地情不自禁的過度防疫部分，加快擴大內需，把防疫成果進一步轉化爲全面的經濟社會繁榮。這是很大的綜合挑戰。

【中國經濟】經濟增長動力何來？「三駕馬車」均改善惟消費不及預期

【中國經濟】二季度GDP年增3.2%負轉正 官方指下半年經濟恢復有支撐（更新版）

胡最後說，「事實勝於雄辯，中國的抗疫成果和繁榮將最終壓垮美國製造的各種謊言，促使世界輿論認真思考：爲什麽中國能夠做到這一切，而美國掀起的向中國甩鍋（粵語稱卸鑊）運動又是多麽荒唐，造成了多麽嚴重的自我欺騙惡果」。

胡：中國抗疫有成　美國卻卸鑊

中國國家統計局今天公布，內地第二季國內生產總值（GDP）增長3.2%，由負轉正且好過預期的增長2.9%。上半年GDP按年下降1.6%。第一季按年下降6.8%。

【中國經濟】內地經濟復蘇？一文看清6月經濟數據向好

而美國經濟仍未走出「疫市」。美國國會預算辦公室（CBO）表示，相比之前的預測，2020年美國經濟將出現更嚴重的萎縮，全年美國GDP將萎縮5.9%。

此前，國際貨幣基金組織（IMF）6月24日發佈的《世界經濟展望》更新報吿，對美國2020年經濟增速預期為-8%，比起4月的-5.9%下調了2.1個百分點，預計2021年復甦至4.5%。

【新冠疫情】胡錫進談北上避疫：港人不能享政策性照顧

【中美角力】胡錫進斥美煽動東盟強硬對華 做遏制中國戰略「炮灰」

【BNO】胡錫進諷西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？

【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）

【中印衝突】莫迪巡邊境稱「擴張主義者將亡」　胡錫進諷作秀

責任編輯：鄧國強

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